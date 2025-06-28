Придется менять после войны? Историк объяснил, соответствует ли Конституция вызовам времени

Какие изменения нужно внести в Конституцию

По мнению Алферова, после войны точно нужно внести изменения на конституционном уровне относительно административно-территориальных названий, в частности, изменить названия Кировоградскую и Днепропетровскую области. Также нужно будет заменить термин "поселок".

"В 2023 году депутаты проголосовали за изменение названия поселок городского типа на поселок. Это слово не фигурировало в украинском языке, это "извращение" из русского языка 1920-х годов. У нас были хутор, село, городок, город, а теперь по Конституции - село, поселок, город", - говорит историк.

По его словам, по новой классификации около 200 городов стали поселками, среди них и исторические. А это маргинализирует их.

"Козилец - центр Киевского полка - теперь поселок. Хорошо, что Батурин во времена Ющенко политически получил статус города, но сейчас бы гетманская столица была поселком. А таких городков огромное количество - и это отрывает нас от истории", - объясняет Алферов.

Он отмечает, что после войны это надо будет менять на конституционном уровне.

Может ли Россия нас заставить изменить Конституцию

Россия неоднократно пыталась давить на Украину, чтобы мы изменили свой государственный вектор, прописанный в Конституции, и отказаться от будущего вступления в НАТО. Но по словам Алферова, подобные заявления являются абсурдными.

"Какое-то государство пытается изменить конституцию другого государства - на каких правах, при каких обстоятельствах? Может мы еще напишем, что мы отменяем нашу Независимость. Вмешательство другого государства в наш высший закон - это уже признак того, что с нами находится психически неуравновешенный объект", - заявляет историк.