Довбик завершив перехід до "Жирони" Циганкова

26-річний нападник перебрався в чемпіонат Іспанії. Там він захищатиме кольори середняка Ла Ліги.

Довбик уклав із "Жироною" контракт на 5 років. Фінансові деталі трансферу наразі невідомі, але він нібито мав стати найдорожчим в історії "червоно-білих". Каталонський клуб віддав орієнтовно 7 млн євро. Окремо "Жирона" домовиться з данським "Мідтьюлланном", який зберіг частину прав на форварда в момент продажу в "Дніпро-1".

У складі "Жирони" виступає партнер Довбика по збірній України Віктор Циганков. Вихованець київського "Динамо" перебрався в чемпіонат Іспанії взимку. З тих пір вінгер провів 19 матчів у Ла Лізі, в яких забив 3 м'ячі та віддав 6 результативних передач.

Хто такий Артем Довбик

Уродженець Черкас, вихованець місцевої СДЮШОР. Дебютував на професіональному рівні в сезоні 2014/15 у Другій лізі за "Черкаський Дніпро".

Після року виступів у рідному місті опинився в дніпропетровському "Дніпрі". На правах оренди захищав кольори "Зарі" з молдовських Бєльців. Пізніше грав у Данії за "Мідтьюлланн" і "Сеннер'юск". Перед сезоном 2020/21 перейшов у "Дніпро-1" за 450 тисяч євро з відсотком від наступного трансферу.

Довбик – найкращий бомбардир УПЛ сезону 2022/23. Він зіграв 30 матчів у чемпіонаті України, в яких оформив 24 м'ячі. Загалом провів у лавах "спортклубівців" 86 поєдинків у всіх турнірах, у яких забив 54 голи.