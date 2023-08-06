Довбик завершил переход в "Жирону" Цыганкова

26-летний нападающий перебрался в чемпионат Испании. Там он будет защищать цвета середняка Ла Лиги.

Довбик заключил с "Жироной" контракт на 5 лет. Финансовые детали трансфера пока неизвестны, но он якобы должен стать самым дорогим в истории "красно-белых". Каталонский клуб отдал ориентировочно 7 млн евро. Отдельно "Жирона" договорится с датским "Мидтьюлланном", сохранившим часть прав на форварда в момент продажи в "Днепр-1".

В составе "Жироны" выступает партнер Довбика по сборной Украины Виктор Цыганков. Воспитанник киевского "Динамо" перебрался в чемпионат Испании зимой. С тех пор вингер провел 19 матчей в Ла Лиге, в которых забил 3 мяча и отдал 6 результативных передач.

Кто такой Артем Довбик

Уроженец Черкасс, воспитанник местной СДЮШОР. Дебютировал на профессиональном уровне в сезоне 2014/15 во Второй лиге за "Черкасский Днепр".

После года выступлений в родном городе оказался в днепропетровском "Днепре". На правах аренды защищал цвета "Зари" из молдавских Бельцев. Позже играл в Дании за "Мидтьюлланн" и "Сеннерьюск". Перед сезоном 2020/21 перешел в Днепр-1 за 450 тысяч евро с процентом от следующего трансфера.

Довбик – лучший бомбардир УПЛ сезона 2022/23. Он сыграл 30 матчей в чемпионате Украины, в которых оформил 24 мяча. В общей сложности провел в рядах "спортклубовцев" 86 поединков во всех турнирах, в которых забил 54 гола.