Довбик загубився у столичному дербі: "Рома" відігралась завдяки голу-красеню

Серія А, 32-й тур

"Лаціо" – "Рома" – 1:1

Голи: Романьолі, 47 – Суле, 69

Перший тайм загалом був за господарями. Вони більше володіли м'ячем, атакували та й моментів створили стільки, що бодай на один гол до перерви напрацювали. Завадила фантастична реакція голкіпера "Роми" Свілара.

Наша увага, передусім була прикута до Артема Довбика. Але найкращий футболіст березня в італійському чемпіонаті відверто загубився в "дербі делла капітале". Українець активно працював у пресингу, але цей тактичний елемент "Роми" не став проблемою для "лаціале".

В атаці виникли два напівмоменти за участі нашого форварда. Спочатку, в середині тайму тонку перспективну передачу в штрафний на Довбика намагався віддати Салемакерс. Але настільки тонку, що форвард цього ходу не зрозумів.

А потім, вже під завісу тайму, стався суперечливий епізод у воротарському майданчику "Лаціо". Після подачі кутового Довбик намагався дотягнутися до м'яча головою, але опинився на газоні. На повторі було видно, що суперник тримав українця руками, але форвард вирішив впасти в той момент, коли гравець "Лаціо" вже його не торкався. Арбітр пенальті не призначив.

Загалом Довбик увесь матч був під щільним наглядом, у особливо гострих епізодах його тримали по два-три оборонці. Та й партнери не дуже його навантажували. Тому ефективність вітчизняного гравця була відверто невисокою.

На початку другого тайму "Лаціо" відкрив рахунок: після стандарту відзначився Романьолі. Згодом Клаудіо Раньєрі кинув у бій свого другого форварда – Шомуродова. Здалося, Довбику стане трохи легше. Але пара нападників "Роми" ні у зв'язці, ні кожний окремо нічим не запам'яталась.

"Рома" зрівняла рахунок завдяки дещо авантюрному удару Суле. Після скидки Салемакерса аргентинець смачно приклався до м'яча, хоча бив, схоже, все ж на удачу. І вона посміхнулась: влучивши у поперечину м'яч приземлився за лінією воріт. І хоча потім вилетів у поле, суддя без вагань указав на центр. Гол вийшов дуже ефектним.

Артем Довбик провів не найкращий матч (x.com/OfficialASRoma)

Довбик без особливого прогресу в діях дограв до 85-ї хвилини, після чого був замінений. Зазначимо, що в кінці матчу українець після зіткнення з суперником помітно накульгував – можливо, справа в якомусь дискомфорті. Але не обов'язково: наш футболіст у цьому матчі відверто випав з гри. На його невдалі дії відреагував і статистичний портал Sofa Score, який оцінив дії українця у 6,5 бала. Це найгірша оцінка в складі "Роми".

Столичні клуби, набравши по одному очку, зберегли свої турнірні позиції: "Лаціо" залишився на шостому місці, "Рома" -- на сьомому. Обидві команди все ще сподіваються потрапити до зони Ліги чемпіонів, хоча їхня нічия зіграла на користь конкурентів. Ну і Клаудіо Раньєрі продовжує тримати марку - його підопічні продовжили безпрограшну серію вже до 16-ти матчів.