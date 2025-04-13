Довбик потерялся в столичном дерби: "Рома" отыгралась благодаря голу-красавцу

Серия А, 32-й тур

"Лацио" - "Рома" - 1:1

Голы: Романьоли, 47 - Суле, 69

Первый тайм в целом был за хозяевами. Они больше владели мячом, атаковали и моментов создали столько, что хотя бы на один гол до перерыва наработали. Помешала фантастическая реакция голкипера "Ромы" Свилара.

Наше внимание, прежде всего, было приковано к Артему Довбику. Но лучший футболист марта в итальянском чемпионате откровенно потерялся в "дерби делла капитале". Украинец активно работал в прессинге, но этот тактический элемент "Ромы" не стал проблемой для "лациале".

В атаке возникли два полумомента с участием нашего форварда. Сначала, в середине тайма тонкую перспективную передачу в штрафную на Довбика пытался отдать Салемакерс. Но настолько тонкую, что форвард этого хода не понял.

А затем, уже под занавес тайма, произошел спорный эпизод во вратарской площадке "Лацио". После подачи углового Довбик пытался дотянуться до мяча головой, но оказался на газоне. На повторе было видно, что соперник держал украинца руками, но форвард решил упасть в тот момент, когда игрок "Лацио" уже его не касался. Арбитр пенальти не назначил.

В целом Довбик весь матч был под плотным наблюдением, в особо острых эпизодах его держали по два-три защитника. А партнеры не очень его нагружали. Поэтому эффективность отечественного игрока была откровенно невысокой.

В начале второго тайма "Лацио" открыл счет: после стандарта отличился Романьоли. Впоследствии Клаудио Раньери бросил в бой своего второго форварда - Шомуродова. Казалось, Довбику станет немного легче. Но пара нападающих "Ромы" ни в связке, ни каждый по отдельности ничем не запомнилась.

"Рома" сравняла счет благодаря несколько авантюрному удару Суле. После скидки Салемакерса аргентинец смачно приложился к мячу, хотя бил, похоже, все же на удачу. И она улыбнулась: попав в перекладину мяч приземлился за линией ворот. И хотя потом вылетел в поле, судья без колебаний указал на центр. Гол получился очень эффектным.

Артем Довбик провел не лучший матч (x.com/OfficialASRoma)

Довбик без особого прогресса в действиях доиграл до 85-й минуты, после чего был заменен. Отметим, что в конце матча украинец после столкновения с соперником заметно прихрамывал - возможно, дело в каком-то дискомфорте. Но не обязательно: наш футболист в этом матче откровенно выпал из игры. На его неудачные действия отреагировал и статистический портал Sofa Score, который оценил действия украинца в 6,5 балла. Это худшая оценка в составе "Ромы".

Столичные клубы, набрав по одному очку, сохранили свои турнирные позиции: "Лацио" остался на шестом месте, "Рома" - на седьмом. Обе команды все еще надеются попасть в зону Лиги чемпионов, хотя их ничья сыграла в пользу конкурентов. Ну и Клаудио Раньери продолжает держать марку - его подопечные продлили беспроигрышную серию уже до 16-ти матчей.