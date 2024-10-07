UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Довбик у складі "Роми" оформив трудовий індивідуальний гол: відео

Фото: "Вовки" перед стартовим свистком на "Бріантео" (x.com/OfficialASRoma)
Автор: Антон Федорців

Форвард збірної України Артем Довбик відзначився забитими м'ячем у складі столичної "Роми" в 7-му турі чемпіонату Італії проти "Монци".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

27-річний нападник вийшов у старті "вовків" на виїзний матч Серії A. Саме він відкрив рахунок на 61-й хвилині протистояння.

Довбик під час передачі з глибини звільнився від опіки оборонця, прийняв м'яч на вході в штрафний, прибрав двох опонентів і пробив низом. Сфера полетіла в дальній кут воріт поміж ніг оборонця і повз голкіпера "б'янкороссі". Проте, на 70-й хвилині Дані Мота відновив паритет.

Забити вдруге "Ромі" не вдалося. Столичний колектив залишився в середині турнірної таблиці (10 очок). Натомість "Монца" йде в зоні вильоту, набравши 4 пункти.

 

 

 

Артем Довбик у сезоні 2024/25

У літнє трансферне вікно прийшов із іспанської "Жирони". Сума трансферу склала орієнтовно 30,5 млн євро.

Дебютував у Серії A в 1-му турі, зігравши 90 хвилин проти "Кальярі" (0:0). Перший гол оформив у 4-му турі, відкривши рахунок у протистоянні з "Дженоа" (1:1). Також забив "Удінезе" (3:0) та "Атлетіку" з Більбао в Лізі Європи (1:1). Статистика в усіх турнірах – 9 матчів, 4 голи.

Вересневий цикл поєдинків збірної України пропустив через ушкодження. Отримав виклик на жовтневі матчі національної команди проти Грузії та Чехії.

До слова, раніше розібрали кадрові зміни Реброва в збірній України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РомаАртем ДовбикЧемпіонат Італії