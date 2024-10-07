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Довбик в составе "Ромы" оформил трудовой индивидуальный гол: видео

Фото: "Волки" перед стартовым свистком на "Бриантео" (x.com/OfficialASRoma)
Автор: Антон Федорцив

Форвард сборной Украины Артем Довбик отличился забитым мячом в составе столичной "Ромы" в 7-м туре чемпионата Италии против "Монцы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

27-летний нападающий вышел в старте "волков" на выездной матч Серии A. Именно он открыл счет на 61-й минуте противостояния.

Довбик во время передачи из глубины освободился от опеки защитника, принял мяч на входе в штрафную, убрал двух оппонентов и пробил низом. Сфера полетела в дальний угол ворот между ног защитника и мимо голкипера "бьянкоросси". Однако на 70-й минуте Дани Мота восстановил паритет.

Забить второй раз "Роме" не удалось. Столичный коллектив остался в середине турнирной таблицы (10 очков). В свою очередь "Монца" идет в зоне вылета, набрав 4 пункта.

 

 

 

Артем Довбик в сезоне 2024/25

В летнее трансферное окно пришел из испанской "Жироны". Сумма трансфера составила ориентировочно 30,5 млн евро.

Дебютировал в Серии A в 1-м туре, сыграв 90 минут против "Кальяри" (0:0). Первый гол оформил в 4-м туре, открыв счет в противостоянии с "Дженоа" (1:1). Также забил "Удинезе" (3:0) и "Атлетику" из Бильбао в Лиге Европы (1:1). Статистика во всех турнирах – 9 матчей, 4 гола.

Сентябрьский цикл поединков сборной Украины пропустил из-за повреждений. Получил вызов на матчи национальной команды против Грузии и Чехии.

К слову, ранее разобрали кадровые изменения Реброва в сборной Украины.

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РомаАртем ДовбикЧемпионат Италии