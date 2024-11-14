Довбик серед претендентів на престижну премію: українець матиме два шанси

Ім'я українця фігурує одразу в двох списках. Він позмагається за звання найкращого форварда та найкращого гравця світу.

На титул найкращого нападника року претендують десять футболістів. Окрім Довбика, це Філ Фоден, Ерлінг Холанд (обидва – "Манчестер Сіті"), Харрі Кейн ("Баварія"), Лаутаро Мартінес ("Інтер"), Кіліан Мбаппе, Вінісіус Жуніор (обидва – "Реал"), Мохамед Салах ("Ліверпуль"), Ніко Вільямс ("Атлетік") та Ламін Ямал ("Барселона").

За звання найкращого футболіста-2024 сперечатимуться одразу 33 гравці. Серед претендентів – володар "Золотого м'яча" Родрі, а також Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду, Роберт Лєвандовскі, Тоні Кроос та інші.

Підтримати Довбика та проголосувати за нього можна на сайті Globe Soccer Awards за посиланням. Церемонія нагородження відбудеться 27 грудня 2024 року в Дубаї.

Globe Soccer Awards: що відомо

Премія заснована Європейською асоціацією клубів і футбольних агентів. Вручається з 2010 року, а переможців визначають шляхом голосування.

Нагороджуються не тільки найкращі гравці та тренери, а й президенти клубів, спортивні директори, агенти тощо. Наявні персональні та командні відзнаки. Рік тому нагороди були вручені в 18-ти номінаціях.

У 2023 році найкращим футболістом світу за версією Globe Soccer Awards став Холанд. Найбільше таких титулів завоював Роналду. Зірковий португалець отримав 6 нагород.