Довбик розпочав дві гольові атаки: "Рома" знищила "Лаціо" в римському протистоянні

Італія, Серія А, 19-й тур

"Рома" – "Лаціо" – 2:0

Голи: Пеллегріні, 10, Салемакерс, 18

Вилучення: Кастельянос (Л), 90+5

Про принциповість протистояння двох столичних команд зайвий раз говорити, напевно, не потрібно. Перемоги в римському дербі часто навіть можуть скрасити сезон, який невдало складається для одного з колективів. І тому саме Клаудіо Раньєрі повинен був налаштовувати своїх підопічних на сьогоднішню гру по-особливому.

Судячи з усього, це йому вдалось. "Рома" одразу побігла вперед і зім'яла суперника вже в першій половині стартового тайму. Обидві гольові атаки розпочав Артем Довбик.

У першому випадку він у середині поля скинув м'яч на Пеллегріні. Той відіграв на Дібалу, що біг поруч. Аргентинець відпасував на Салемакерса, який знову підключив Пеллегріні. Капітан "вовків" хитнув захисника і закрутив удар у праву "дев'ятку".

А через вісім хвилин "Рома" подвоїла перевагу. Знову все почалось з Довбика, який випередив суперників та відпасував на Дібалу. Той розігнав атаку, віддавши пас Салемакерсу. Бельгієць увірвався до штрафного пробив, влучив у воротаря, але виправився повторним пострілом.

До кінця тайму Довбик і компанія повністю контролювали гру. "Рома" пішла на перерву, впевнено перемагаючи.

Проте після перерви прогнозовано активізувались номінальні гості. І на початку другої половини кіпер "вовків" Свілар двічі відводив загрозу після ударів Кастельяноса та Гендузі.

А на 57-й хвилині вже "Рома" могла ставити крапку в грі. І знову небезпека почалась з Довбика, який перевів м'яч на Анхеліньо. Той видав шикарний пас у штрафний на Пеллегріні. Капітан господарів поля бив впритул із воротарського майданчика, але влучив прямо в голкіпера.

На 74-й хвилині Раньєрі замінив Довбика. Українець, на жаль, не забив, не відзначився і асистом. Проте був одним з найактивніших і найкорисніших футболістів у складі своєї команди.

У заключні хвилини поєдинку перевага була на боці "Лаціо". Але втілити його в щость предметне "орли" так і не зуміли. До того ж перед фінальним свистком залишились у меншості.

Здолавши земляків-"лаціале", "Рома" трохи поліпшила турнірне становище: маючи 23 пункта, піднялась з 11-ї сходинки на 10-ту. "Лаціо" з 35-ма балами залишилось четвертим. Першим у Серії А наразі йде "Наполі", у якого 44 очки.