Довбик начал две голевые атаки: "Рома" уничтожила "Лацио" в римском противостоянии

Италия, Серия А, 19-й тур

"Рома" - "Лацио" - 2:0

Голы: Пеллегрини, 10, Салемакерс, 18

Удаление: Кастельянос (Л), 90+5

О принципиальности противостояния двух столичных команд лишний раз говорить, наверное, не нужно. Победы в римском дерби часто даже могут скрасить сезон, который неудачно складывается для одного из коллективов. И потому именно Клаудио Раньери должен был настраивать своих подопечных на сегодняшнюю игру по-особенному.

Судя по всему, это ему удалось. "Рома" сразу побежала вперед и смяла соперника уже в первой половине стартового тайма. Обе голевые атаки начал Артем Довбик.

В первом случае он в середине поля сбросил мяч на Пеллегрини. Тот отыграл на Дибалу, который бежал рядом. Аргентинец отпасовал на Салемакерса, который снова подключил Пеллегрини. Капитан "волков" качнул защитника и закрутил удар в правую "девятку".

А через восемь минут "Рома" удвоила преимущество. Опять все началось с Довбика, который опередил соперников и отпасовал на Дибалу. Тот разогнал атаку, отдав пас Салемакерсу. Бельгиец ворвался в штрафную пробил, попал во вратаря, но исправился повторным выстрелом.

До конца тайма Довбик и компания полностью контролировали игру. "Рома" ушла на перерыв, уверенно побеждая.

Однако после перерыва прогнозируемо активизировались номинальные гости. И в начале второй половины кипер "волков" Свилар дважды отводил угрозу после ударов Кастельяноса и Гендузи.

А на 57-й минуте уже "Рома" могла ставить точку в игре. И снова опасность началась с Довбика, который перевел мяч на Анхелиньо. Тот выдал шикарный пас в штрафную на Пеллегрини. Капитан хозяев поля бил в упор из вратарской площадки, но попал прямо в голкипера.

На 74-й минуте Раньери заменил Довбика. Украинец, к сожалению, не забил, не отметился и ассистом. Зато был одним из самых активных и полезных футболистов в составе своей команды.

В заключительные минуты поединка преимущество было на стороне "Лацио". Но воплотить его во что-то предметное "орлы" так и не сумели. К тому же перед финальным свистком остались в меньшинстве.

Одолев земляков-"лациале", "Рома" немного улучшила турнирное положение: имея 23 пункта, поднялась с 11-й строчки на 10-ю. "Лацио" с 35-ю баллами осталось четвертым. Первым в Серии А пока идет "Наполи", у которого 44 очка.