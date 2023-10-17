Довбик реалізував пенальті за збірну України, а Мальта забила двічі: відео

Острів'яни зуміли забити швидкий м'яч. Пол Мбонг якісно відкрився між центральними оборонцями та втік на побачення з Трубіним. Удар нападника під опорну ногу воротар "синьо-жовтих" парирувати не зміг.

Відео гола Мбонга:

Відігратися збірній України допомогли господарі. Мальтієць Камензулі на 38-й хвилині так завзято прагнув вибити м'яч подалі після невдалої спроби Судакова, що зрізав м'яч у власні ворота. Кіпер Бонелло врятувати вже не зумів.

Відео автогола Камензулі:

А за кілька хвилин українці заробили одинадцятиметровий. Мудрик увірвався до штрафного майданчика та отримав удар по нозі. До позначки підійшов Довбик і потужним пострілом прошив голкіпера.

Відео гола Довбика: