Довбик реалізував пенальті за збірну України, а Мальта забила двічі: відео

Національна команда України пропустила першою, але встигла вийти вперед у протистоянні зі збірною Мальти ще до перерви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку.
Острів'яни зуміли забити швидкий м'яч. Пол Мбонг якісно відкрився між центральними оборонцями та втік на побачення з Трубіним. Удар нападника під опорну ногу воротар "синьо-жовтих" парирувати не зміг.
Відео гола Мбонга:
Відігратися збірній України допомогли господарі. Мальтієць Камензулі на 38-й хвилині так завзято прагнув вибити м'яч подалі після невдалої спроби Судакова, що зрізав м'яч у власні ворота. Кіпер Бонелло врятувати вже не зумів.
Відео автогола Камензулі:
А за кілька хвилин українці заробили одинадцятиметровий. Мудрик увірвався до штрафного майданчика та отримав удар по нозі. До позначки підійшов Довбик і потужним пострілом прошив голкіпера.
Відео гола Довбика:
До слова, раніше пригадали протистояння з футбольними "карликами" в історії збірної України.
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