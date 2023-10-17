Довбик реализовал пенальти за сборную Украины, а Мальта забила дважды: видео

Островитяне сумели забить быстрый мяч. Пол Мбонг качественно открылся между центральными защитниками и убежал на свидание с Трубиным. Удар нападающего под опорную ногу вратарь "сине-желтых" парировать не смог.

Видео гола Мбонга:

Отыграться сборной Украины помогли хозяева. На 38-й минуте мальтиец Камензули так упорно стремился выбить мяч подальше после неудачной попытки Судакова, что срезал мяч в собственные ворота. Кипер Бонелло спасти уже не смог.

Видео автогола Камензули:

А через несколько минут украинцы заработали одиннадцатиметровый. Мудрик ворвался в штрафную и получил удар по ноге. К отметке подошел Довбик и мощным выстрелом прошил голкипера.

Видео гола Довбика: