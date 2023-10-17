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Довбик реализовал пенальти за сборную Украины, а Мальта забила дважды: видео

Фото: "Сине-желтые" идут на волевую победу в гостях (uaf.ua)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины пропустила первой, но успела выйти вперед в противостоянии со сборной Мальты еще до перерыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол поединка.

Островитяне сумели забить быстрый мяч. Пол Мбонг качественно открылся между центральными защитниками и убежал на свидание с Трубиным. Удар нападающего под опорную ногу вратарь "сине-желтых" парировать не смог.

Видео гола Мбонга:

 

 

 

Отыграться сборной Украины помогли хозяева. На 38-й минуте мальтиец Камензули так упорно стремился выбить мяч подальше после неудачной попытки Судакова, что срезал мяч в собственные ворота. Кипер Бонелло спасти уже не смог.

Видео автогола Камензули:

 

 

 

А через несколько минут украинцы заработали одиннадцатиметровый. Мудрик ворвался в штрафную и получил удар по ноге. К отметке подошел Довбик и мощным выстрелом прошил голкипера.

Видео гола Довбика:

 

 

К слову, ранее вспомнили противостояние с футбольными "карликами" в истории сборной Украины.

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Артем ДовбикСборная Украины