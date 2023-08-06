Довбик пройшов медогляд перед трансфером закордон: які результати

26-річний нападник успішно пройшов обстеження медиків перед трансфером до лав "жирондинців". Каталонський клуб невдовзі офіційно оголосить про підписання українця.

Довбик нібито стане найдорожчим придбанням в історії "Жирони". Середняк Ла Ліги віддасть за форварда 7 млн євро. За цю суму "біло-червоні" отримають 50% прав на лідера "Дніпра-1". Контракт із ним підпишуть до літа 2028 року.

Кольори "Жирони" захищає партнер Довбика по збірній України Віктор Циганков. Вихованець київського "Динамо" перебрався в чемпіонат Іспанії взимку. З тих пір вінгер провів 19 матчів у Ла Лізі, в яких забив 3 м'ячі та віддав 6 результативних передач.

Хто такий Артем Довбик

Уродженець Черкас, вихованець місцевого "Дніпра". Дебютував на професіональному рівні в сезоні 2014/15.

Після року виступів у Другій лізі опинився в дніпропетровському "Дніпрі". На правах оренди захищав кольори "Зарі" з молдовських Бєльців. Пізніше грав у Данії за "Мідтьюлланн" і "Сеннер'юск". Перед сезоном 2020/21 перейшов у "Дніпро-1".

Загалом провів у лавах "спортклубівців" 86 матчів у всіх турнірах, у яких забив 54 м'ячі. У збірній України зіграв 18 поєдинків (6 голів).