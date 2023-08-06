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Довбик прошел медосмотр перед трансфером за границу: какие результаты

Фото: Артем Довбик в рядах национальной команды (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Форвард сборной Украины Артем Довбик вышел на финишную прямую перехода из "Днепра-1" в испанскую "Жирону".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Diari de Girona.

26-летний нападающий успешно прошел обследование медиков перед трансфером в ряды "жирондинцев". Каталонский клуб вскоре официально объявит о подписании украинца.

Довбик якобы станет самым дорогим приобретением в истории "Жироны". Середняк Ла Лиги отдаст за форварда 7 млн евро. За эту сумму "бело-красные" получат 50% прав на лидера "Днепра-1". Контракт с ним будет подписан до лета 2028 года.

Цвета "Жироны" защищает партнер Довбика по сборной Украины Виктор Цыганков. Воспитанник киевского "Динамо" перебрался в чемпионат Испании зимой. С тех пор вингер провел 19 матчей в Ла Лиге, в которых забил 3 мяча и отдал 6 результативных передач.

Кто такой Артем Довбик

Уроженец Черкасс, воспитанник местного "Днепра". Дебютировал на профессиональном уровне в сезоне 2014/15.

После года выступлений во Второй лиге оказался в днепропетровском "Днепре". На правах аренды защищал цвета "Зари" из молдавских Бельцев. Позже играл в Дании за "Мидтьюлланн" и "Сеннерьюск". Перед сезоном 2020/21 перешел в "Днепр-1".

В общей сложности провел в рядах "спортклубовцев" 86 матчей во всех турнирах, в которых забил 54 мяча. В сборной Украины сыграл 18 поединков (6 голов).

К слову, ранее "Днепр-1" вылетел из Лиги чемпионов после противостояния с "Панатинаикосом".

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