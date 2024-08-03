Довбик пройшов бойове хрещення в "Ромі": веселе відео з Італії

Нападник збірної України отримав дружніх стусанів на посвяті в лавах "вовків". Потім українець приєднався до тренувального заняття під керівництвом Даніеле Де Россі.

Довбик разом із іншими зірками "Роми" зробив фізичні вправи, відпрацював технічні моменти та взяв участь в двосторонці. Форвард навіть відзначився забитим м'ячем. Українець в два дотики замкнув головою фланговий простріл одноклубника.

Довбик перейшов до "Роми" за 30,5 млн євро плюс бонуси з іспанської "Жирони". У чемпіонаті Іспанії нападник відіграв один рік. Він здобув трофей Пічічі – найкращому бомбардиру сезону в Ла Лізі (24 м'ячі).

Хто такий Артем Довбик

Уродженець Черкас, вихованець місцевої спортшколи олімпійського резерву. Дебютував на професіональному рівні в сезоні 2014/15 за друголіговий "Черкаський Дніпро".

Через рік опинився в тоді дніпропетровському "Дніпрі". На правах оренди захищав кольори "Зарі" з молдовських Бєльців. Пізніше грав у Данії за "Мідтьюлланн" і "Сеннер'юск". Перед сезоном 2020/21 перейшов у "Дніпро-1" за 450 тисяч євро з відсотком від наступного трансферу.

Довбик – найкращий бомбардир сезонів УПЛ (2022/23) та Ла Ліги (2023/24). У складі збірної України дебютував навесні 2021-го. З тих пір провів 31 матч за "синьо-жовтих", у яких забив 10 м'ячів.