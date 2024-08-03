Довбик прошел боевое крещение в "Роме": веселое видео из Италии

Нападающий сборной Украины получил дружеских тумаков на посвящении в рядах "волков". Затем украинец присоединился к тренировочному занятию под руководством Даниэле Де Росси.

Довбик вместе с другими звездами "Ромы" сделал физические упражнения, отработал технические моменты и принял участие в двусторонке. Форвард даже отличился забитым мячом. Украинец в два касания замкнул головой фланговый прострел одноклубника.

Довбик перешел в "Рому" за 30,5 млн евро плюс бонусы из испанской "Жироны". В чемпионате Испании нападающий отыграл один год. Он завоевал трофей Пичичи – лучшему бомбардиру сезона в Ла Лиге (24 мяча).

Кто такой Артем Довбик

Уроженец Черкасс, воспитанник местной спортшколы олимпийского резерва. Дебютировал на профессиональном уровне в сезоне 2014/15 за второлиговый "Черкасский Днепр".

Год спустя оказался в днепропетровском "Днепре". На правах аренды защищал цвета "Зари" из молдавских Бельцев. Позже играл в Дании за "Мидтьюлланн" и "Сеннерьюск". Перед сезоном 2020/21 перешел в "Днепр-1" за 450 тысяч евро с процентом от следующего трансфера.

Довбик – лучший бомбардир сезонов УПЛ (2022/23) и Ла Лиги (2023/24). В составе сборной Украины дебютировал весной 2021-го. С тех пор провел 31 матч за "сине-желтые", в которых забил 10 мячей.