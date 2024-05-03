Довбик против "Барселоны" и новый раунд плей-офф НБА: анонс выходных в спорте

Хоккейная битва Невады и Техаса, экзамен "Барселоной" для Артема Довбика, старт баскетбольной серии "Денвера" и "Миннесоты", футбольное противостояние "Ливерпуля" и лондонского "Тоттенхэма", а также Гран-при Майами в Формуле-1 состоятся в грядущий уикенд.

"Вегас" – "Даллас"

4 мая, 05:00, Лас-Вегас, T-Mobile Arena, телетрансляция на Setanta Sports+

Посреди недели техасцы впервые повели в серии первого раунда Кубка Стэнли. После двух домашних поражений от "Голден Найтс" на старте казалось, что действующий чемпион легко пройдет в следующий этап. Впрочем, после переезда серии в Неваду "Старз" возродился. Команда Питера Дебура одержала две непростые победы, а затем победила в третий раз на домашней арене. Закрыть серию "Даллас" постарается в Городе греха. Да и "Колорадо" уже заждался следующего соперника в плей-офф.

"Жирона" – "Барселона"

4 мая, 19:30, Жирона, "Монтиливи", трансляция на MEGOGO

После победы мадридского "Реала" в Эль-Класико не так много интриг осталось в Ла Лиге. Одна из них – гонки бомбардиров за трофеем Пичичи. Главным претендентом на приз остается Артем Довбик. Украинец в составе "Жироны" имеет серию из четырех результативных матчей подряд. Остановить форварда и компанию попытается оборона "Барселоны". Соперник – сверхсерьезный. Однако, в первом круге Довбик открыл счет, а "жирондинцы" взяли верх на выезде.

"Денвер" – "Миннесота"

5 мая, 02:00, Денвер, "Болл Арена", телетрансляция на Setanta Sports

В ночь на воскресенье начнется второй раунд плей-офф НБА. Стартовать этап будет с центрального противостояния. И "Наггетс", и "Тимбервулвз" уверенно одолели первых соперников в пост-сезоне. Вся ассоциация в восторге от уровня Энтони Эдвардса. Звезду "Миннесоты" уже сравнивают с Майклом Джорданом. Впрочем, в рядах "Денвера" немало своих героев. Чего стоит Никола Йокич, оформивший в серии с "Лейкерс" 3 дабл-дабла и 2 трипл-дабла. А Джамал Мюррей стал специалистом по гейм-виннерам...

"Ливерпуль" – "Тоттенхэм"

5 мая, 18:30, Ливерпуль, "Энфилд", телетрансляция на Setanta Sports

Если на Олимпиаде самыми плохими считаются второе и четвертое места на финише, то в АПЛ этого сезона такими, очевидно, будут третья и пятая ступеньки. "Ливерпуль" неожиданно для всех самоустранился от чемпионской гонки и до сих пор претендует на титул разве что математически. Теперь мерсисайдцы сразятся разве что за достойные проводы Юргена Клоппа. Зато "Тоттенхэм" до сих пор в борьбе с "Астон Виллой" за последнюю путевку в Лигу чемпионов, поэтому "шпоры" обязаны побеждать на "Энфилде".

Гран-при Майами

5 мая, 23:00, Майами, Международный автодром Майами, телетрансляция на Setanta Sports+

F1 приехала на первый из трех американских этапов сезона. Флорида станет особым местом для многих команд. Вот "Феррари" приехала с обновленной ливреей и специальными шлемами с комбинезонами для гонщиков в честь юбилея бренда в Штатах. "Макларен" же заинтриговал появлением в США технических новинок. Тем не менее, обе легендарные конюшни остаются в тени "Ред Булла". Там анонсировали отставку Эдриана Ньюи, но сезон стремятся увенчать дублем.