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Довбик повернувся до тренувань зі збірною України (відео)

Бенідорм, П'ятниця 21 березня 2025 17:02
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Довбик повернувся до тренувань зі збірною України (відео) Фото: Артем Довбик (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Форвард Артем Довбик, який пропустив перший матч з бельгійцями через вірусну хворобу, одужав та повернувся до тренувань зі збірною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Української асоціації футболу.

Наступний матч Україна проведе 23 березня у бельгійському Генку. Це буде гра-відповідь плей-офф Ліги націй зі збірною господарів. Поєдинок на стадіоні "Лумінус Арена" розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Перша зустріч команд завершилась на користь українців з рахунком – 3:1. Переможець двоматчевого протистояння в наступному розіграші турніру гратиме елітній Лізі А.

На тренуванні збірної України, що відбулося 21 березня, разом з командою працювали два футболісти, які з медичних причин не потрапили до заявки на перший матч проти Бельгії. Це – форвард італійської "Роми" Артем Довбик та захисник донецького "Шахтаря" Валерій Бондар. Існує ймовірність, що обидва футболісти зможуть допомогти національній команді у матчі-відповіді.

Довбик напередодні стартового матчу звернувся до лікарів з високою температурою та не зміг вийти на поле 20 березня. Бондар отримав невелике ушкодження та також пропустив гру.

Раніше двоє травмованих футболістів залишили збірну України.

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Футбол Ліга націй Артем Довбик
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