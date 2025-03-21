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Довбик вернулся к тренировкам со сборной Украины (видео)

Бенидорм, Пятница 21 марта 2025 17:02
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Довбик вернулся к тренировкам со сборной Украины (видео) Фото: Артем Довбик (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Форвард Артем Довбик, который пропустил первый матч с бельгийцами из-за вирусной болезни, выздоровел и вернулся к тренировкам со сборной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Следующий матч Украина проведет 23 марта в бельгийском Генке. Это будет ответная игра плей-офф Лиги наций со сборной хозяев. Поединок на стадионе "Луминус Арена" начнется в 21:45 по киевскому времени.

Первая встреча команд завершилась в пользу украинцев со счетом - 3:1. Победитель двухматчевого противостояния в следующем розыгрыше турнира будет играть в элитной Лиге А.

На тренировке сборной Украины, состоявшейся 21 марта, вместе с командой работали два футболиста, которые по медицинским причинам не попали в заявку на первый матч против Бельгии. Это - форвард итальянской "Ромы" Артем Довбик и защитник донецкого "Шахтера" Валерий Бондарь. Существует вероятность, что оба футболиста смогут помочь национальной команде в ответном матче.

Довбик накануне стартового матча обратился к врачам с высокой температурой и не смог выйти на поле 20 марта. Бондарь получил небольшое повреждение и также пропустил игру.

Ранее двое травмированных футболистов покинули сборную Украины.

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Футбол Лига наций Артем Довбик
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