Довбик отримав непростого суперника: жеребкування плей-офф Ліги Європи

Слідом за Лігою чемпіонів відбулось і жеребкування стикових поєдинків другого за значимістю європейського клубного турніру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА.
Формула розіграшу Ліги Європи подібна до формату Ліги чемпіонів. Тут також топ-вісімка чекає на суперників у 1/8 фіналу. А на стадії плей-офф (1/16 фіналу) грають команди, які фінішували в таблиці основного раунду на 9-16 місцях.
Пари суперників у плей-офф
Матчі відбудуться 13 та 20 лютого.
Напряму до 1/8 фіналу вийшли
"Рома" Артема Довбика зіграє проти португальського "Порту". Ця команда в Лізі Європи виступає не блискуче. В основному етапі вона до останнього туру балансувала на межі вильоту. І лише виїзна перемога в останньому турі над "Маккабі" з Тель-Авіву (1:0) дозволила португальцям потрапити до стиків. Загалом у восьми поєдинках вони тричі виграли, в стількох ж матчах поступились та двічі зіграли внічию.
Раніше повідомили, з ким зіграють Лунін і Трубін у плей-офф Ліги чемпіонів.
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