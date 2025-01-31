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Довбик отримав непростого суперника: жеребкування плей-офф Ліги Європи

Фото: "Рома" дізналась суперника у плей-офф (x.com/OfficialASRoma)
Автор: Андрій Костенко

Слідом за Лігою чемпіонів відбулось і жеребкування стикових поєдинків другого за значимістю європейського клубного турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Формула розіграшу Ліги Європи подібна до формату Ліги чемпіонів. Тут також топ-вісімка чекає на суперників у 1/8 фіналу. А на стадії плей-офф (1/16 фіналу) грають команди, які фінішували в таблиці основного раунду на 9-16 місцях.

Пари суперників у плей-офф

  • "Порту" – "Рома"
  • "Твенте" – "Буде-Глімт"
  • "Юніон" – "Аякс"
  • АЗ – "Галатасарай"
  • "Мідтьюлланд" – "Реал Сосьєедад"
  • ПАОК – ФКСБ
  • "Фенербахче" – "Андерлехт"
  • "Ференцварош" – "Вікторія"

Матчі відбудуться 13 та 20 лютого.

Напряму до 1/8 фіналу вийшли

  • "Лаціо"
  • "Атлетік"
  • "Манчестер Юнайтед"
  • "Тотенхем"
  • "Айнтрахт"
  • "Ліон"
  • "Олімпіакос"
  • "Рейнджерс"

"Рома" Артема Довбика зіграє проти португальського "Порту". Ця команда в Лізі Європи виступає не блискуче. В основному етапі вона до останнього туру балансувала на межі вильоту. І лише виїзна перемога в останньому турі над "Маккабі" з Тель-Авіву (1:0) дозволила португальцям потрапити до стиків. Загалом у восьми поєдинках вони тричі виграли, в стількох ж матчах поступились та двічі зіграли внічию.

Раніше повідомили, з ким зіграють Лунін і Трубін у плей-офф Ліги чемпіонів.

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ФутболЛіга ЄвропиАртем ДовбикРомаПорту