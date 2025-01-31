Довбик отримав непростого суперника: жеребкування плей-офф Ліги Європи

Формула розіграшу Ліги Європи подібна до формату Ліги чемпіонів. Тут також топ-вісімка чекає на суперників у 1/8 фіналу. А на стадії плей-офф (1/16 фіналу) грають команди, які фінішували в таблиці основного раунду на 9-16 місцях.

Пари суперників у плей-офф

"Порту" – "Рома"

"Твенте" – "Буде-Глімт"

"Юніон" – "Аякс"

АЗ – "Галатасарай"

"Мідтьюлланд" – "Реал Сосьєедад"

ПАОК – ФКСБ

"Фенербахче" – "Андерлехт"

"Ференцварош" – "Вікторія"

Матчі відбудуться 13 та 20 лютого.

Напряму до 1/8 фіналу вийшли

"Лаціо"

"Атлетік"

"Манчестер Юнайтед"

"Тотенхем"

"Айнтрахт"

"Ліон"

"Олімпіакос"

"Рейнджерс"

"Рома" Артема Довбика зіграє проти португальського "Порту". Ця команда в Лізі Європи виступає не блискуче. В основному етапі вона до останнього туру балансувала на межі вильоту. І лише виїзна перемога в останньому турі над "Маккабі" з Тель-Авіву (1:0) дозволила португальцям потрапити до стиків. Загалом у восьми поєдинках вони тричі виграли, в стількох ж матчах поступились та двічі зіграли внічию.