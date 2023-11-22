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Довбик номінований на приз футболісту місяця в чемпіонаті Іспанії: хто в конкурентах

Фото: Артем Довбик на тренуванні "жирондинців" (facebook.com/gironafc)
Автор: Антон Федорців

Форвард "Жирони" Артем Довбик і ще четверо гравців позмагаються за нагороду найкращому футболісту листопада в іспанській Ла Лізі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт чемпіонату.

26-річний нападник уперше потрапив до списку номінантів на приз місяця. Конкурентами українця стали Антуан Грізманн ("Атлетіко"), Айозе Перес ("Бетіс"), Анте Будімір ("Осасуна") та Борха Майораль ("Хетафе").

Довбик у листопаді провів два поєдинки в складі "Жирони". У протистоянні з "Осасуною" (4:2) форвард відзначився сам і двічі допоміг партнерам. Натомість в матчі проти "Райо Вальєкано" українець оформив ще один гол.

До чемпіонату Іспанії Довбик перебрався влітку. З тих пір він зіграв 13 поєдинків у Ла Лізі, в яких забив 7 м'ячів і віддав 4 асисти. Ще один поєдинок із результативною передачею він провів у Кубку Іспанії.

"Жирона" – сенсаційний лідер Прімери. Каталонці набрали 34 очки після 13-ти турів першості. Команда Довбика взяла на два пункти більше за мадридський "Реал" і на чотири – за "Барселону".

До слова, українець Лунін матиме ігрову практику в "Реалі" до кінця листопада.

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Чемпіонат ІспаніїАртем Довбик