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Лунін залишиться основним воротарем "Реала": журналіст розсекретив стан конкурента

Мадрид, Середа 22 листопада 2023 12:00
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Лунін залишиться основним воротарем "Реала": журналіст розсекретив стан конкурента Фото: Андрій Лунін на тренуванні "вершкових" (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Воротар збірної України Андрій Лунін вийде в старті мадридського "Реала" в мінімум двох найближчих поєдинках Королівського клубу.

Про це заявив журналіст Мігель Анхель Діас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Twitter інсайдера.

24-річний голкіпер матиме ігрову практику в прийдешніх матчах "вершкових". Українець, найімовірніше, буде стражем воріт мадридців у поєдинку іспанської Ла Ліги та протистояння на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Лунін повинен бути "першим номером" у протистояннях "Реала" проти скромного "Кадіса" (26 листопада) та італійського "Наполі" (29 листопада). Кіпер замінить іспанця Кепу Аррісабалагу. Він відновлюється після розриву відвідного м'яза.

Лунін підміняв конкурента в двох поєдинках перед міжнародною паузою. З ним у воротах "Реал" здобув дві розгромні перемоги – над "Брагою" (3:0) в єврокубку та "Валенсією" (5:1). У протистоянні з португальцями український воротар відбив пенальті.

Андрій Лунін у складі "Реала"

Перейшов до лав "вершкових" влітку 2018 року. Трансфер із луганської "Зорі" коштував мадридцям орієнтовно 8,5 млн євро.

На правах оренди з "Реала" захищав кольори іспанських "Леганеса", "Вальядоліда" та "Ов'єдо". На "Сантьяго Бернабеу" став дублером Тібо Куртуа. Після травми бельгійця на старті нинішнього сезону "вершкові" екстрено підписали Кепу, тож статус українця не змінився.

Загалом провів за "Реал" 21 матч у всіх турнірах, 6 із них – "сухі". Завоював у складі гранда чемпіонський титул Ла Ліги 2021/22, Кубок і Суперкубок Іспанії, кубок Ліги чемпіонів 2021/22, Суперкубок УЄФА-2022 та тріумфував на Клубному чемпіонаті світу-2022.

До слова, раніше збірна України не виграла в Італії вирішальний матч відбору до Євро-2024.

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