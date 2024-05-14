Довбик мчить за трофеєм Пічічі: що це за приз і хто на заваді зльоту в стилі Шевченка

Форвард збірної України Артем Довбик за три тури до завершення сезону став головним претендентом на нагороду найкращому бомбардиру чемпіонату Іспанії.

На початку травня "Жирона" переписала історію чемпіонату Іспанії. Навіть не друга команда Каталонії гарантувала для себе участь в Лізі чемпіонів наступного сезону. "Червоно-білі" вже не опустяться нижче четвертого місця і, найімовірніше, візьмуть бронзові нагороди.

Утім, на цьому звитяги "Жирони" не завершуються. Основний нападник команди за три тури до кінця сезону залишається лідером бомбардирських перегонів. Довбик оформив 20 м'ячів у дебютній кампанії в Ла Лізі та ще матиме три спроби для покращення персонального результату.

Найкращий голеадор чемпіонату Іспанії за підсумками сезону здобуде трофей Пічічі. Цей приз щорічно присуджує спортивне видання Marca. Нагорода названа на честь легендарного нападника "Атлетіка" з Більбао Рафаеля Морено Арансаді на прізвисько Пічічі, який захищав кольори "левів" понад століття тому. За 95 років існування приз діставався низці культових фігур на кшталт Уго Санчеса, Ромаріо, Роналдо, Рауля Гонсалеса, Ліонеля Мессі чи Кріштіану Роналду.

Представники мадридського "Реала" та "Барселони" забирали нагороду найчастіше (48 разів). Якщо ж до них додати той же "Атлетік" і ще кілька команд другого ешелону грандів ("Атлетіко", "Валенсія"), то частка решти команд буде геть мізерною. Футболістів "Жирони" серед лауреатів ще не було.

Конкуренцію Довбику в боротьбі за трофей Пічічі намагаються скласти представники "Реала" та "Барси", а також нападники скромніших "Вільярреала" та "Осасуни". Наразі в головні конкуренти українця вирвався норвезький форвард "Жовтої субмарини" Александер Серлот (19 м'ячів).

Фото: Артем Довбик до двох десятків голів додав 7 результативних передач (Getty Images)

Додатковою інтригою у бомбардирських перегонах стане очний поєдинок "Жирони" та "Вільярреала" у вівторок, 14 травня. На каталонській арені "Монтіліві" Довбик і Серлот зможуть довести один одному, хто гідніший трофею Пічічі. Та в цьому взаємопоборюванні головним залишається не проґавити ривок конкурентів – Джуда Беллінгема з "Реала" (18 голів), нападника "Барселони" Роберта Лєвандовскі (17 м'ячів) та форварда "Осасуни" Анте Будіміра (16 голів).

Графік "Жирони" та низка інших обставин залишають Довбика в статусі фаворита. "Червоно-білі" зіграють два поєдинки вдома – проти "Вільярреала" та "Гранади", а також уникнуть матчів проти топ-7 команд Ла Ліги. Натомість на "Жовту субмарину" Серлота ще чекатиме домашній поєдинок проти "Реала", а "Осасуну" Будіміра – зустрічі з "Атлетіко" та "Вільярреалом".

Тим часом Беллінгем готуватиметься передусім до фіналу Ліги чемпіонів проти дортмундської "Боруссії" 1 червня. Керманич "вершкових" Карло Анчелотті вже заявив, що трофей Пічічі для його підопічного особливого значення не має. А ось Лєвандовскі ще повинен підтвердити, що хет-трик "Валенсії" після півторамісячної засухи не був раптовим спалахом.

Якщо Довбик візьме трофей Пічічі, то стане поруч із Андрієм Шевченком у футбольному пантеоні. Досі лише колишній керманич збірної України, а нині – президент УАФ єдиним серед українців ставав найкращим бомбардиром в одному з п'яти провідних європейських чемпіонатів. У лавах італійського "Мілана" він навіть двічі став капоканоньєре Серії А. У сезонах 1999/2000 та 2003/04 український нападник оформив по 24 голи.

Календар топ-5 бомбардирів іспанської Ла Ліги

Артем Довбик – 20 м'ячів (33 матчі)

14 травня, "Вільярреал" (д)

19 травня, "Валенсія" (г)

25 травня, "Гранада" (д)

Александер Серлот – 19 м'ячів (31 матч)

14 травня, "Жирона" (г)

19 травня, "Реал" (д)

25 травня, "Осасуна" (г)

Джуд Беллінгем – 18 м'ячів (26 матчів)

14 травня, "Алавес" (д)

19 травня, "Вільярреал" (г)

25 травня, "Бетіс" (д)

Роберт Лєвандовскі – 17 м'ячів (32 матчі)

16 травня, "Альмерія" (г)

19 травня, "Райо Вальєкано" (д)

25 травня, "Севілья" (г)

Анте Будімір – 16 м'ячів (31 матч)