Довбик мчится за трофеем Пичичи: что это за приз и кто мешает взлету в стиле Шевченко

Форвард сборной Украины Артем Довбик за три тура до завершения сезона стал главным претендентом на награду лучшему бомбардиру чемпионата Испании.

В начале мая "Жирона" переписала историю чемпионата Испании. Даже не вторая команда Каталонии гарантировала для себя участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. "Красно-белые" уже не опустятся ниже четвертого места и, вероятнее всего, возьмут бронзовые награды.

Впрочем, на этом подвиги "Жироны" не завершаются. Основной нападающий команды за три тура до конца сезона остается лидером бомбардирской гонки. Довбик оформил 20 мячей в дебютной кампании в Ла Лиге и получит еще три попытки для улучшения персонального результата.

Лучший голеадор чемпионата Испании по итогам сезона получит трофей Пичичи. Этот приз ежегодно присуждает спортивное издание Marca. Награда названа в честь легендарного нападающего "Атлетика" из Бильбао Рафаэля Морено Арансади по прозвищу Пичичи, защищавшему цвета "львов" более века назад. За 95 лет существования приз доставался ряду культовых фигур вроде Уго Санчеса, Ромарио, Роналдо, Рауля Гонсалеса, Лионеля Месси или Криштиану Роналду.

Представители мадридского "Реала" и "Барселоны" забирали награду чаще всего (48 раз). Если же к ним добавить тот же "Атлетик" и еще несколько команд второго эшелона грандов ("Атлетико", "Валенсия"), то доля остальных команд будет ничтожна. Футболистов "Жироны" среди лауреатов еще не было.

Конкуренцию Довбику в борьбе за трофей Пичичи пытаются составить представители "Реала" и "Барсы", а также нападающие более скромных "Вильярреала" и "Осасуны". В главные конкуренты украинца вырвался норвежский форвард "Желтой субмарины" Александер Серлот (19 мячей).

Фото: Артем Довбик к двум десяткам голов добавил 7 результативных передач (Getty Images)

Дополнительной интригой в бомбардирской гонке станет очный поединок "Жироны" и "Вильярреала" во вторник, 14 мая. На каталонской арене "Монтиливи" Довбик и Серлот смогут доказать друг другу, кто достойнее трофея Пичичи. Но в этой взаимной борьбе главным остается не упустить рывок конкурентов – Джуда Беллингема из "Реала" (18 голов), нападающего "Барселоны" Роберта Левандовски (17 мячей) и форварда "Осасуны" Анте Будимира (16 голов).

График "Жироны" и ряд других обстоятельств оставляют Довбика в статусе фаворита. "Красно-белые" сыграют два поединка дома – против "Вильярреала" и "Гранады", а также избегут матчей против топ-7 команд Ла Лиги. Зато "Желтую субмарину" Серлота будет ждать домашний поединок против "Реала", а "Осасуну" Будимира – встречи с "Атлетико" и "Вильярреалом".

Тем временем Беллингем будет готовиться, прежде всего, к финалу Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" 1 июня. Наставник "сливочных" Карло Анчелотти уже заявил, что трофей Пичичи для его подопечного особого значения не имеет. А вот Левандовски еще должен подтвердить, что хет-трик "Валенсии" после полуторамесячной засухи не был внезапной вспышкой.

Если Довбик возьмет трофей Пичичи, то станет рядом с Андреем Шевченко в футбольном пантеоне. До сих пор только бывший наставник сборной Украины, а ныне – президент УАФ единственным среди украинцев становился лучшим бомбардиром в одном из пяти ведущих европейских чемпионатов. В рядах итальянского "Милана" он даже дважды стал капоканоньере Серии А. В сезонах 1999/2000 и 2003/04 украинский нападающий оформил по 24 гола.

Календарь топ-5 бомбардиров испанской Ла Лиги

Артем Довбик – 20 мячей (33 матча)

14 мая, "Вильярреал" (д)

19 мая, "Валенсия" (г)

25 мая, "Гранада" (д)

Александер Серлот – 19 мячей (31 матч)

14 мая, "Жирона" (г)

19 мая, "Реал" (д)

25 мая, "Осасуна" (г)

Джуд Беллингем – 18 мячей (26 матчей)

14 мая, "Алавес" (д)

19 мая, "Вильярреал" (г)

25 мая, "Бетис" (д)

Роберт Левандовски – 17 мячей (32 матча)

16 мая, "Альмерия" (г)

19 мая, "Райо Вальекано" (д)

25 мая, "Севилья" (г)

Анте Будимир – 16 мячей (31 матч)