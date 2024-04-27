Довбик із незабитим і забитим пенальті закріпився в лідерах бомбардирів Іспанії

Іспанія, Ла Ліга, 33-й тур

"Лас-Пальмас" – "Жирона" – 0:2

Голи: Лопес, 26, Довбик, 57 (пенальті)

Нереалізовані пенальті: Рамірес, 8 – Довбик, 26

У першій половині команди організували нетипове досягнення. Спершу острів'янин Рамірес, а потім і форвард каталонців Довбик не переграли голкіперів із одинадцятиметрової позначки. Щоправда, "Жироні" пощастило більше – Лопес зіграв на добиванні.

Шанс реабілітуватися українець отримав на початку другого тайму. Гості вдруге отримали право на пенальті. Виконувати покарання взявся Довбик і цього разу потужним ударом у лівий від воротаря кут подвоїв перевагу "жирондинців".

Довбик покинув поле на 70-й хвилині. Замість нього вийшов грати Порту. Водночас повернувся після травми Циганков. Він з'явився на останні 20+ хвилин, замінивши Коуту. Голів команди більше не забивали.

"Жирона" завдяки перемозі принаймні тимчасово обійшла "Барселону" та піднялася на друге місце в Ла Лізі. "Червоно-білі" вже набрали 71 очко. Тим часом Довбик зміцнив лідерство в списку бомбардирів чемпіонату Іспанії – 19 м'ячів.