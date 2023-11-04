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Довбик і Циганков результативно пошуміли в чемпіонаті Іспанії: відео

Фото: Артем Довбик і компанія – відкриття сезону на Піренеях (twitter.com/GironaFC)
Автор: Антон Федорців

Українці Віктор Циганков і Артем Довбик знову допомогли "Жироні" здобути перемогу в іспанській Ла Лізі. Від ніг дуету постраждала памлонська "Осасуна".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Іспанія, Ла Ліга, 12-й тур

"Осасуна" – "Жирона" – 2:4

Голи: Будімір, 25, 55 – Мартін, 16, Довбик, 71, Циганков, 80, Гарсія, 90

 

 

 

У першому таймі команди обмінялися забитими м'ячами. Відкрили рахунок каталонці – Мартін у порожні ворота переправив простріл Довбика з лівого флангу. У відповідь Будімір на добиванні відправив м'яч під поперечину.

На старті другої половини хорватський форвард господарів вивів "Осасуну" вперед, замкнувши головою навіс Мохіки. Далі ж до справи взявся український дует. Спершу Довбик ефектно зіграв на дальній стійці та зрівняв рахунок. А потім віддав на хід Циганкову, який з близької відстані розібрався з кіпером – 2:3!

Добив памлонців Гарсія на останній хвилині основного часу. Завдяки черговій перемозі "Жирона" стала одноосібним лідером Прімери, набравши 31 очко. Щоправда, мадридський "Реал" (28 пунктів) свій матч туру ще не зіграв.

Тим часом Довбик піднявся на 4-те місце в списку бомбардирів іспанської першості. Українець забив 6 м'ячів і віддав 4 результативні передачі (12 поєдинків). Показники Циганкова трохи скромніші – 2 голи, 1 асист (10 матчів).

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Чемпіонат ІспаніїАртем Довбик