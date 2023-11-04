Довбик и Цыганков результативно пошумели в чемпионате Испании: видео

Испания, Ла Лига, 12-й тур

"Осасуна" – "Жирона" – 2:4

Голы: Будимир, 25, 55 – Мартин, 16, Довбык, 71, Цыганков, 80, Гарсия, 90

В первом тайме команды обменялись забитыми мячами. Открыли счет каталонцы – Мартин в пустые ворота переправил прострел Довбика с левого фланга. В ответ Будимир на добивании отправил мяч под перекладину.

На старте второй половины хорватский форвард хозяев вывел "Осасуну" вперед, замкнув головой навес Мохики. Дальше же за дело взялся украинский дуэт. Сначала Довбик эффектно сыграл на дальней штанге и сравнял счет. А потом отдал на ход Цыганкову, который с близкого расстояния разобрался с кипером – 2:3!

Добил памлонцев Гарсия на последней минуте основного времени. Благодаря очередной победе "Жирона" стала единоличным лидером Примеры, набрав 31 очко. Правда, мадридский "Реал" (28 пунктов) свой матч тура еще не сыграл.

Тем временем Довбик поднялся на 4-е место в списке бомбардиров испанского первенства. Украинец забил 6 мячей и отдал 4 результативных передачи (12 поединков). Показатели Цыганкова чуть скромнее – 2 гола, 1 ассист (10 матчей).