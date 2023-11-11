Довбик и Цыганков гарантировали "Жироне" лидерство в чемпионате Испании

Футбольный клуб "Жирона" победил в гостях команду четвертого дивизиона "Сан-Роке" и вышел в 1/32 финала Кубка Испании.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на результат игры.

В поединке приняли участие футболисты национальной сборной Украины Виктор Цыганков и Артем Довбык.

Цыганков играл со старта, а Довбык вышел на замену на 75-й минуте.

В результате игры каталонская "Жирона" одержала 11-ю победу в чемпионате Испании в матче с голом Довбыка и ассистом Цыганкова.

В 13-м туре Ла Лиги команда украинцев обыграла "Райо Вальекано" со счетом - 2:1.

Поединок против "Райо Вальекано" Довбык и Цыганков проводили после результативного матча против "Осасуны". В предыдущем туре Довбик сделал гол и два ассиста, а Цыганков отметился мячом после ассиста партнера по сборной Украины.

К слову, ранее Украина поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА за октябрь.

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