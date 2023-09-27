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Довбик голом допоміг "Жироні" вийти в несподівані лідери чемпіонату Іспанії

Вільярреал, Середа 27 вересня 2023 22:06
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Довбик голом допоміг "Жироні" вийти в несподівані лідери чемпіонату Іспанії Фото: Артем Довбик (ліворуч) провів третій м'яч у Прімері (facebook.com/gironafc)
Автор: Антон Федорців

Український нападник Артем Довбик дав старт камбеку "Жирони" проти "Вільярреала" в 7-му турі іспанської Ла Ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Іспанія, Ла Ліга, 7-й тур

"Вільярреал" – "Жирона" – 1:2

Голи: Парехо, 49 (пенальті) – Довбик, 56, Е. Гарсія, 61

Головні подій на "Мадригалі" розгорнулися після перерви. "Жовта субмарина" відкрила рахунок на 49-й хвилині. Це Парехо не без труднощів реалізував одинадцятиметровий за фол Гутьєреса у власному штрафному майданчику.

Утім, радість господарів була недовгою. "Жирондинці" відігралися за якихось сім хвилин. Спрацювала зв'язка Савіо-Довбик – вінгер подав із лівого флангу, а український форвард у падінні головою ефектно спрямував м'яч у сітку.

Ще через п'ять обертів стрілки "Жирона" була попереду. Циганков розіграв стандарт із Алейшом Гарсією. Останній подав на свого однофамільця Еріка, який вивів гостей вперед. Цей гол виявився вирішальним, оскільки "Вільярреал" повернутися до гри вже не зумів.

Завдяки цій перемозі "Жирона" вибилася на перше місце в чемпіонаті Іспанії. Каталонці набрали 19 очок і випереджають мадридський "Реал" на один пункт, а "Барселону" – на два. Наступний матч команда українців проведе якраз проти "вершкових" (30 вересня).

До слова, раніше склали топ-10 найдорожчих українських легіонерів із Циганковим і Довбиком у списку.

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Чемпіонат Іспанії Артем Довбик
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