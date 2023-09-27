ua en ru
Ср, 27 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Довбик голом помог "Жироне" выйти в неожиданные лидеры чемпионата Испании

Вильярреал, Среда 27 сентября 2023 22:06
UA EN RU
Довбик голом помог "Жироне" выйти в неожиданные лидеры чемпионата Испании Фото: Артем Довбик (слева) провел третий мяч в Примере (facebook.com/gironafc)
Автор: Антон Федорцив

Украинский нападающий Артем Довбик дал старт камбэку "Жироны" против "Вильярреала" в 7-м туре испанской Ла Лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Испания, Ла Лига, 7-й тур

"Вильярреал" – "Жирона" – 1:2

Голы: Парехо, 49 (пенальти) – Довбик, 56, Э. Гарсия, 61

Главные события на "Мадригале" развернулись после перерыва. "Желтая субмарина" открыла счет на 49-й минуте. Это Парехо не без труда реализовал одиннадцатиметровый за фол Гутьереса в собственной штрафной.

Впрочем, радость хозяев была недолгой. "Жирондинцы" отыгрались через семь минут. Сработала связка Савио-Довбик – вингер подал с левого фланга, а украинский форвард в падении головой эффектно направил мяч в сетку.

Еще через пять оборотов стрелки "Жирона" была впереди. Цыганков разыграл стандарт с Алейшем Гарсией. Последний подал на своего однофамильца Эрика, выведшего гостей вперед. Этот гол оказался решающим, поскольку "Вильярреал" вернуться в игру уже не сумел.

Благодаря этой победе "Жирона" выбилась в лидеры чемпионате Испании. Каталонцы набрали 19 очков и опережают мадридский "Реал" на один пункт, а "Барселону" – на два. Следующий матч команда украинцев проведет как раз против "сливочных" (30 сентября).

К слову, ранее составили топ-10 самых дорогих украинских легионеров с Цыганковым и Довбиком в списке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат Испании Артем Довбик
NEWS
Россия хочет вернуться в Совет ООН по правам человека. МИД напомнил, где ее место
Россия хочет вернуться в Совет ООН по правам человека. МИД напомнил, где ее место
DAILY
Владимир Кудрицкий: У нас есть понимание, по каким объектам энергетики могут бить россияне
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Владимир Кудрицкий: У нас есть понимание, по каким объектам энергетики могут бить россияне