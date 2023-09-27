Довбик голом помог "Жироне" выйти в неожиданные лидеры чемпионата Испании

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Испания, Ла Лига, 7-й тур

"Вильярреал" – "Жирона" – 1:2

Голы: Парехо, 49 (пенальти) – Довбик, 56, Э. Гарсия, 61

Главные события на "Мадригале" развернулись после перерыва. "Желтая субмарина" открыла счет на 49-й минуте. Это Парехо не без труда реализовал одиннадцатиметровый за фол Гутьереса в собственной штрафной.

Впрочем, радость хозяев была недолгой. "Жирондинцы" отыгрались через семь минут. Сработала связка Савио-Довбик – вингер подал с левого фланга, а украинский форвард в падении головой эффектно направил мяч в сетку.

Еще через пять оборотов стрелки "Жирона" была впереди. Цыганков разыграл стандарт с Алейшем Гарсией. Последний подал на своего однофамильца Эрика, выведшего гостей вперед. Этот гол оказался решающим, поскольку "Вильярреал" вернуться в игру уже не сумел.

Благодаря этой победе "Жирона" выбилась в лидеры чемпионате Испании. Каталонцы набрали 19 очков и опережают мадридский "Реал" на один пункт, а "Барселону" – на два. Следующий матч команда украинцев проведет как раз против "сливочных" (30 сентября).