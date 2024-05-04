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Довбик голом доклався до перемоги "Жирони" над "Барселоною"

Фото: Артем Довбик, гравець "Жирони" (facebook.com/gironafc)
Автор: Дмитро Левицький

Гравець збірної України Артем Довбик допоміг "Жироні" здобути вольову перемогу над "Барселоною". В результаті матч Ла Ліги завершився з рахунком 4:2 на користь "жирондинців".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Свій гол українець забив головою після навісу від Івана Мартіна. Під кінець зустрічі Довбик міг зробити дубль, але "Барселону" врятував захисник Жюль Кунде, винісши м'яч з лінії порожніх воріт.

Це вже четвертий матч "Жирони" поспіль, в якому забивав Довбик. Наприкінці березня український форвард оформив вирішальний дубль у поєдинку з "Бетісом".

Крім того, на матч проти "Барселони" у старті вперше за понад місяць вийшов інший українець - Віктор Циганков. Він у квітні повернувся до матчів "Жирони" після травми.

Завдяки поразці "Барселони" чемпіонський титул Ла Ліги здобув "Реал", а "Жирона" гарантувала собі участь у наступному сезоні Ліги чемпіонів. Це вперше в історії клубу, за який грають Довбик з Циганковим.

Нагадаємо, наприкінці квітня Довбик закріпився в лідерах бомбардирів Іспанії.

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Артем ДовбикФутбол