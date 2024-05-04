Довбик голом доклався до перемоги "Жирони" над "Барселоною"

Свій гол українець забив головою після навісу від Івана Мартіна. Під кінець зустрічі Довбик міг зробити дубль, але "Барселону" врятував захисник Жюль Кунде, винісши м'яч з лінії порожніх воріт.

Це вже четвертий матч "Жирони" поспіль, в якому забивав Довбик. Наприкінці березня український форвард оформив вирішальний дубль у поєдинку з "Бетісом".

Крім того, на матч проти "Барселони" у старті вперше за понад місяць вийшов інший українець - Віктор Циганков. Він у квітні повернувся до матчів "Жирони" після травми.

Завдяки поразці "Барселони" чемпіонський титул Ла Ліги здобув "Реал", а "Жирона" гарантувала собі участь у наступному сезоні Ліги чемпіонів. Це вперше в історії клубу, за який грають Довбик з Циганковим.