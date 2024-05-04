Довбик голом приложился к победе "Жироны" над "Барселоной"

Свой гол украинец забил головой после навеса от Ивана Мартина. К концу встречи Довбик мог сделать дубль, но "Барселону" спас защитник Жюль Кунде, вынеся мяч с линии пустых ворот.

Это уже четвертый матч "Жироны" подряд, в котором забивал Довбик. В конце марта украинский форвард оформил решающий дубль в поединке с "Бетисом".

Кроме того, на матч против "Барселоны" в старте впервые за более месяца вышел другой украинец - Виктор Цыганков. Он в апреле вернулся к матчам "Жироны" после травмы.

Благодаря поражению "Барселоны" чемпионский титул Ла Лиги завоевал "Реал", а "Жирона" гарантировала себе участие в следующем сезоне Лиги чемпионов. Это впервые в истории клуба, за который играют Довбик с Цыганковым.