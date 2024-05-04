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Довбик голом приложился к победе "Жироны" над "Барселоной"

Фото: Артем Довбик, игрок "Жироны" (facebook.com/gironafc)
Автор: Дмитрий Левицкий

Игрок сборной Украины Артем Довбик помог "Жироне" одержать волевую победу над "Барселоной". В результате матч Ла Лиги завершился со счетом 4:2 в пользу "жирондинцев".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Свой гол украинец забил головой после навеса от Ивана Мартина. К концу встречи Довбик мог сделать дубль, но "Барселону" спас защитник Жюль Кунде, вынеся мяч с линии пустых ворот.

Это уже четвертый матч "Жироны" подряд, в котором забивал Довбик. В конце марта украинский форвард оформил решающий дубль в поединке с "Бетисом".

Кроме того, на матч против "Барселоны" в старте впервые за более месяца вышел другой украинец - Виктор Цыганков. Он в апреле вернулся к матчам "Жироны" после травмы.

Благодаря поражению "Барселоны" чемпионский титул Ла Лиги завоевал "Реал", а "Жирона" гарантировала себе участие в следующем сезоне Лиги чемпионов. Это впервые в истории клуба, за который играют Довбик с Цыганковым.

Напомним, в конце апреля Довбик закрепился в лидерах бомбардиров Испании.

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Артем ДовбикФутбол