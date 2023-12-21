Довбик черговим голом не забезпечив "Жироні" перемогу в чемпіонаті Іспанії: відео

Іспанія, Ла Ліга, 18-й тур

"Бетіс" – "Жирона" – 1:1

Голи: Песселья, 88 – Довбик, 39 (пенальті)

Українець вчетверте поспіль вийшов у старті "червоно-білих" у Прімері. Цього разу вихованець черкаського футболу обійшовся без партнерства з Циганковим. Співвітчизник пропустив матч через ушкодження.

Натомість Довбик відкрив рахунок під завісу першого тайму. Арбітр призначив одинадцятиметровий за фол Руїбаля у власному штрафному майданчику. До позначки підійшов український нападник і розвів м'яч та воротаря по різних кутах.

У другому таймі керманич "Жирони" вирішив поберегти Довбика. На 64-й хвилині замість нього з'явився ветеран Стуані. Утім, підтримати заспів конкурента уругвайський форвард не зміг. Більше того, наприкінці зустрічі "Бетіс" вирвав нічию, коли Песселья в затяжній атаці з підбору відправив м'яч під поперечину.

Тепер в активі "жирондинців" 45 очок. У разі перемоги над "Алавесом" мадридський "Реал" наздожене каталонців нагорі турнірної таблиці. За результатами в поєдинках між собою "вершкові" будуть попереду. У наступному турі "Жирона" зустрінеться з мадридським "Атлетіко" (3 січня).