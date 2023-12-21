UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Довбик черговим голом не забезпечив "Жироні" перемогу в чемпіонаті Іспанії: відео

Фото: Артем Добвик (крайній праворуч у верхньому ряді) оформив 11 голів у Ла Лізі (twitter.com/GironaFC)
Автор: Антон Федорців

Форвард збірної України Артем Довбик продовжив гольову серію у 18-му турі іспанської Ла Ліги, але "Жирона" не втримала перемогу над севільським "Бетісом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Іспанія, Ла Ліга, 18-й тур

"Бетіс" – "Жирона" – 1:1

Голи: Песселья, 88 – Довбик, 39 (пенальті)

 

Українець вчетверте поспіль вийшов у старті "червоно-білих" у Прімері. Цього разу вихованець черкаського футболу обійшовся без партнерства з Циганковим. Співвітчизник пропустив матч через ушкодження.

Натомість Довбик відкрив рахунок під завісу першого тайму. Арбітр призначив одинадцятиметровий за фол Руїбаля у власному штрафному майданчику. До позначки підійшов український нападник і розвів м'яч та воротаря по різних кутах.

 

 

 

У другому таймі керманич "Жирони" вирішив поберегти Довбика. На 64-й хвилині замість нього з'явився ветеран Стуані. Утім, підтримати заспів конкурента уругвайський форвард не зміг. Більше того, наприкінці зустрічі "Бетіс" вирвав нічию, коли Песселья в затяжній атаці з підбору відправив м'яч під поперечину.

Тепер в активі "жирондинців" 45 очок. У разі перемоги над "Алавесом" мадридський "Реал" наздожене каталонців нагорі турнірної таблиці. За результатами в поєдинках між собою "вершкові" будуть попереду. У наступному турі "Жирона" зустрінеться з мадридським "Атлетіко" (3 січня).

До слова, раніше ФІФА та УЄФА програли суд Суперлізі щодо недоброчесної конкуренції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпіонат ІспаніїАртем Довбик