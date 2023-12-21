Довбик очередным голом не обеспечил "Жироне" победу в чемпионате Испании: видео

Испания, Ла Лига, 18-й тур

"Бетис" – "Жирона" – 1:1

Голы: Песселья, 88 – Довбик, 39 (пенальти)

Украинец в четвертый раз подряд вышел в старте "красно-белых" в Примере. В этот раз воспитанник черкасского футбола обошелся без партнерства с Цыганковым. Соотечественник пропустил матч из-за повреждения.

Зато Довбик открыл счет под занавес первого тайма. Арбитр назначил одиннадцатиметровый за фол Руибаля в собственной штрафной. К отметке подошел украинский нападающий и развел мяч и вратаря по разным углам.

Во втором тайме наставник "Жироны" решил поберечь Довбика. На 64-й минуте вместо него появился ветеран Стуани. Впрочем, поддержать запев конкурента уругвайский форвард не смог. Более того, в конце встречи "Бетис" вырвал ничью, когда Песселья в затяжной атаке с подбора отправил мяч под перекладину.

Теперь в активе "жирондинцев" 45 очков. В случае победы над "Алавесом" мадридский "Реал" догонит каталонцев наверху турнирной таблицы. По результатам в поединках между собой "сливочные" будут впереди. В следующем туре "Жирона" встретится с мадридским "Атлетико" (3 января).