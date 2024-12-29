Довбик асистом приніс "Ромі" нічию з "Міланом" у Серії А

Італія, Серія А, 18-й тур

"Мілан" – "Рома" – 1:1

Голи: Рейндерс, 16 – Дібала, 23

Вилучення: Фонсека (тренер, М), 44

Суперники вийшли на останній матч 2024 року майже, як на останній у житті. Якщо це перебільшення, то не дуже сильне. Адже сьогодні поєдинок "Мілан" – "Рома" – не лише принципове протистояння грандів в історичному контексті. А й справжня битва за виживання амбіційних невдах, опинившихся в таблиці на 8-му та 11-му місцях відповідно.

Якщо римлян тренерськими відставками вже не здивуєш, то наставник "Мілана" Паулу Фонсека перебуває на волосинці. Невдача грозила йому звільненням. Ось чому екс-тренер донецького "Шахтаря" так нервував, що навіть заробив вилучення наприкінці першого тайму.

Передувала цьому нервова і жорстка гра на полі з голами-красенями. Спочатку мав забивати Довбик, але влучив у стійку. Потім відзначилися підопічні Фонсеки. На 16-й хвилині "россонері" розіграли атаку, як за нотами. У завершенні Рейндерс, буквально розстріляв ворота суперників метрів з десяти.

"Рома" не впала духом і кинулась відіграватись. Вдалося це всього через сім хвилин. Забив Дібала, але героєм епізоду став Довбик. Його елегантний пас п'ятою вартий навіть не одного голу.

Другий тайм став продовженням першого. На початку знову мав шанс Довбик, але його удар парирував Меньян. Загалом же перевага "Мілана" стала ще більш відчутною. Здалося, що Фонсека своєю нервовою поведінкою лише стримував підопічних. За його відсутності "россонері" стали діяти більш розкуто. Проте якоїсь надзвичайної гостроти біля воріт римлян вони не створили.

В середині тайму Довбик вийшов віч-на-віч з Меньяном, але перед цим опинився в офсайді. Більше форвард нічим не відзначився. Зрештою українця замінили на 86-й хвилині. І вже без нього "вовки" довели зустріч до нічиєї.

Статистичні показники вітчизняного нападника такі: 18 разів торкнувся м'яча, віддав 8 з 11-ти точних пасів (73%), зробив 2 гострі передачі, виграв 1 єдиноборство і 1 повітряну дуель, заблокував 1 удар. Від порталу Sofa Score українець отримав одну з найвищих оцінок – 7,6 бала.

Після нічиєї "Рома" піднялася на 10-е місце у турнірній таблиці Серії А, маючи 20 очок. "Мілан" залишився на 8-й позиції (27 пунктів). Лідирує в чемпіонаті "Аталанта", в активі якої 41 заліковий бал.