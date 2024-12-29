Довбик ассистом принес "Роме" ничью с "Миланом" в Серии А

Италия, Серия А, 18-й тур

"Милан" - "Рома" - 1:1

Голы: Рейндерс, 16 - Дибала, 23

Удаление: Фонсека (тренер, М), 44

Соперники вышли на последний матч 2024 года почти, как на последний в жизни. Если это преувеличение, то не очень сильное. Ведь сегодня поединок "Милан" - "Рома" - не только принципиальное противостояние грандов в историческом контексте. Но и настоящая битва за выживание амбициозных неудачников, оказавшихся в таблице на 8-ом и 11-ом местах соответственно.

Если римлян тренерскими отставками уже не удивишь, то наставник "Милана" Паулу Фонсека находится на волоске. Неудача грозила ему увольнением. Вот почему экс-тренер донецкого "Шахтера" так нервничал, что даже заработал удаление в конце первого тайма.

Предшествовала этому нервная и жесткая игра на поле с голами-красавцами. Сначала должен был забивать Довбик, но попал в штангу. Затем отличились подопечные Фонсеки. На 16-й минуте "россонери" разыграли атаку, как по нотам. В завершении Рейндерс, буквально расстрелял ворота соперников метров с десяти.

"Рома" не упала духом и бросилась отыгрываться. Удалось это всего через семь минут. Забил Дибала, но героем эпизода стал Довбик. Его элегантный пас пяткой стоит даже не одного гола.

Второй тайм стал продолжением первого. В начале снова имел шанс Довбик, но его удар парировал Меньян. В целом же преимущество "Милана" стало еще более ощутимым. Показалось, что Фонсека своим нервным поведением лишь сдерживал подопечных. В его отсутствие "россонери" стали действовать более раскованно. Однако какой-то чрезвычайной остроты у ворот римлян они не создали.

В середине тайма Довбик вышел один на один с Меньяном, но перед этим оказался в офсайде. Больше форвард ничем не отметился. В конце концов украинца заменили на 86-й минуте. И уже без него "волки" довели встречу до ничьей.

Статистические показатели отечественного нападающего следующие: 18 раз коснулся мяча, отдал 8 из 11-ти точных пасов (73%), сделал 2 острые передачи, выиграл 1 единоборство и 1 воздушную дуэль, заблокировал 1 удар. От портала Sofa Score украинец получил одну из самых высоких оценок - 7,6 балла.

После ничьей "Рома" поднялась на 10-е место в турнирной таблице Серии А, имея 20 очков. "Милан" остался на 8-й позиции (27 пунктов). Лидирует в чемпионате "Аталанта", в активе которой 41 зачетный балл.