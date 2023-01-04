Довбенко, которого НАБУ объявило в розыск, заявил о готовности сотрудничать со следствием

Национальное бюро расследований объявило в розыск бизнесмена Андрея Довбенко и сообщило о подозрении по делу о финансовых махинациях, связанных с АРМА. Сам юрист заявляет, что узнал подозрение со СМИ.

"Я не получал никаких документов от НАБУ - ни подозрения, ни каких-либо повесток. Как только я узнал дело против меня, я сразу написал детективам и прокурорам НАБУ. Сообщил им свои контакты, контакты своих адвокатов и о готовности к сотрудничеству со следствием", - написал юрист.

По его словам, его адвокаты также связались со следствием - направили официальные письма НАБУ и САП.

"Хочу отметить, что ни я, ни мои адвокаты пока не получили от НАБУ и САП этого подозрения, хотя запрос мы отправили следствию. К сожалению, никакие документы до сих пор нам не предоставлены. Впоследствии из СМИ я узнал о том, что меня якобы объявили в розыск, хотя я не скрываю место своего пребывания. Я постоянно проживаю за границей уже не один год. Не понимаю необходимости моего розыска, поскольку местонахождение мое известное, я нахожусь в связи со следствием и готов к сотрудничеству. любые вопросы, готовые к допросу в любой удобный для них момент. У НАБУ большой опыт осуществления следственных действий за рубежом. Уголовный процессуальный кодекс предоставляет им возможности совершать процессуальные действия в отношении лиц, проживающих за границей", - добавил он.

Напомним, по данным НАБУ, Довбенко на протяжении нескольких лет оказал косвенное влияние на формирование и реализацию государственной правовой политики Министерства юстиции Украины, АРМА, ГП "СЕТАМ".

Довбенко является управляющим партнером инвестиционной компании EVRIS Invest.