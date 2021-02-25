Дотерпели. "Шахтер" минимально обыграл "Маккаби" в Киеве и вышел в 1/8 финала ЛЕ

Донецкий "Шахтер" в Киеве в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы минимально обыграл израильский "Маккаби" - 1:0. По сумме двух матчей в 1/8 финала проходят "горняки", одержав суммарную победу 3:0.
Подробнее - в материале РБК-Украина.
На старте поединка "горняки" были немного активнее и даже могли рассчитывать на пенальти. Но после просмотра VAR арбитр игры рукой от израильского игрока не заметил. А вот ближе к середине тайма "Маккаби" поймал свою игру и имел сразу несколько моментов для взятия ворот Трубина. Один раз голкиперу "горняков" пришлось даже с линии мяч снимать. А когда Трубин не мог, помогал каркас - причем как перекладина, так и штанга, и все в одной атаке.
Но на 47-й минуте "Маккаби" все же удалось таки забить, хотя моментом ранее арбитр зафиксировал фол у Пешича. Казалось, что гол от израильских футболистов назревает, но забили "горняки". На 66-й минуте Тете, который вышел на замену со второго тайма, пошел в обводку в штрафной и наткнулся на ногу защитника "Маккаби" - пенальти. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Мораес - 1:0.
Этот гол значительно успокоил игру. Израильтянам теперь нужно было забивать трижды, а времени на это было не так уж много. "Горняки" спокойно довели матч до победы и празднуют выход в следующий раунд.
Жеребьевка 1/8 финала пройдет завтра, 26 февраля.
Напомним, в первом матче победу "Шахтеру" над "Маккаби" принесли голы Алана Патрика и Тете - 2:0.
Также сегодня в 22:00 свой ответный матч в ЛЕ проведет еще один украинский клуб - киевское "Динамо" сыграет в гостях против "Брюгге". Первый матч в Киеве закончился вничью 1:1.