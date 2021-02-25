Дотерпіли. "Шахтар" мінімально обіграв "Маккабі" в Києві і вийшов у 1/8 фіналу ЛЄ

На старті поєдинку "гірники" були трохи активніше і навіть могли розраховувати на пенальті. Але після перегляду VAR арбітр гри рукою від ізраїльського гравця не помітив. А ось ближче до середини тайму "Маккабі" зловив свою гру і мав кілька моментів для взяття воріт Трубіна. Один раз голкіперу "гірників" довелося навіть з лінії м'яч знімати. А коли Трубін не міг, допомагав каркас - причому як поперечина, так і штанга, і все в одній атаці.

Але на 47-й хвилині "Маккабі" все ж таки вдалося забити, хоча моментом раніше арбітр зафіксував фол у Пешича. Здавалося, що гол від ізраїльських футболістів назріває, але забили "гірники". На 66-й хвилині Тітці, який вийшов на заміну з другого тайму, пішов в обіграш у штрафному і наткнувся на ногу захисника "Маккабі" - пенальті. Одинадцятиметровий впевнено реалізував Мораєс - 1:0.

Цей гол значно заспокоїв гру. Ізраїльтянам тепер потрібно було забивати тричі, а часу на це було не так вже й багато. "Гірники" спокійно довели матч до перемоги і святкують вихід в наступний раунд.

Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться завтра, 26 лютого.