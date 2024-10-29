ДОТ не зміг побороти корупцію та забезпечити армію якісною продукцією, - експерт

Він, зокрема, критикує директора ДОТ Арсена Жумаділова за численні провали у закупівлях.

Наприклад, ​​влітку цього року ДОТ купував пластикові фляги втричі дорожче ринкових цін, на них він витратив 54 млн грн, сплативши за кожну флягу 355 грн, хоча такі ж можна було купити за 120 грн або ще дешевше.

У березні ДОТ втрапив у скандал із родиною Гринкевчів, якій належить Буський консервний завод – саме до цього заводу найбільше претензій щодо якості. Але ДОТ підписував з ним контракти та платив їм гроші з бюджету.

Ще один скандальний випадок: у жовтні у замороженій курятині, яку постачають захисникам, знайшли голки. Ймовірно, м'ясо накачали водою для збільшення ваги.

Також Державний оператор тилу застосовує до постачальників вибіркове "правосуддя": наприклад, карає ще до того, як буде проведене розслідування та з’ясуються всі обставини порушення. На це вказують члени Антикорупційної ради при Міноборони.

"Варто у якомусь ЗМІ з’явитись статті про неякісні консерви, і Жумаділов вже розриває контракт з постачальником, особливо з одним. Але, розриваючи контракт, обов’язки на постачання має взяти на себе хтось інший, і цей хтось інший обирається не на новому конкурсі, а за розпорядженням Жумаділова. Це така в нас прозорість і боротьба з корупцією", - зазначає експерт.

Особлива увага до відомства прикута ще й тому, що Жумаділов "вже бачить себе керівником двох об’єднаних структур" - ДОТ та Агенції оборонних закупівель. Зараз між цими відомствами розпочалася серйозна боротьба за гроші і сфери впливу. І Жумаділов прямим текстом каже, що цю посаду йому пообіцяли в Міноборони.

"Дай йому керувати ще й закупівлями зброї, і у нас будуть не лише "дрібні" скандали з тушонкою, а й великі проблеми зі зброєю", - вважає Постернак.