ГОТ не смог побороть коррупцию и обеспечить армию качественной продукцией, - эксперт

Он, в частности, критикует директора ГОТ Арсена Жумадилова за многочисленные провалы в закупках.

Например, летом этого года ГОТ покупал пластиковые фляги втрое дороже рыночных цен, на них он потратил 54 млн грн, оплатив за каждую флягу 355 грн, хотя такие же можно было купить за 120 грн или еще дешевле.

В марте ГОТ попал в скандал с семьей Гринкевчев, которой принадлежит Бусский консервный завод – именно к этому заводу больше претензий по качеству. Но ГОТ подписывал с ним контракты и платил им деньги из бюджета.

Еще один скандальный случай: в октябре в замороженной курятине, поставляемой защитникам, нашли иглы. Вероятно, мясо накачали водой для увеличения веса.

Также Государственный оператор тыла применяет к поставщикам выборочное правосудие: например, наказывает еще до того, как будет проведено расследование и выяснятся все обстоятельства нарушения. На это указывают члены Антикоррупционного совета при Минобороны.

"Стоит в каком-то СМИ появиться статье о некачественных консервах, и Жумадилов уже разрывает контракт с поставщиком, особенно с одним. Но, разрывая контракт, обязанности на поставку должен взять на себя кто-то другой, и этот кто-то другой избирается не на новом конкурсе, а по распоряжению Жумадилова. Это такая у нас прозрачность и борьба с коррупцией", - отмечает эксперт.

Особое внимание к ведомству приковано еще и потому, что Жумадилов "уже видит себя руководителем двух объединенных структур" – ГОТ и Агентства оборонных закупок. Сейчас между этими ведомствами началась серьезная борьба за деньги и сферу влияния. И Жумадилов прямым текстом говорит, что этот пост ему пообещали в Минобороны.

"Дай ему управлять еще и закупками оружия, и у нас будут не только "мелкие" скандалы с тушенкой, но и большие проблемы с оружием", - считает Постернак.