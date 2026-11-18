Агенція оборонних закупівель ДОТ працює над тим, щоб закупівлі через DOT-Chain Defence можна було фінансувати за рахунок Єврокредиту. Для цього Європейська комісія має погодити перелік продукції та перевірити її на відповідність вимогам.

Через строки погодження й потребу вчасно отримати кошти продукцію вирішили подавати на розгляд поетапно. До першого переліку ввійшло близько 1000 найменувань від 111 виробників. Саме на ці товари припадає 95% замовлень військових у DOT-Chain Defence.

Щодо решти понад 500 найменувань Агенція продовжує роботу з Єврокомісією, щоб згодом їх також можна було закуповувати за Єврокредитом.

Тимчасова відсутність окремих товарів серед доступних за Єврокредитом не означає їх виключення з DOT-Chain Defence, невідповідності вимогам якості чи припинення співпраці з виробниками, наголосили в Агенції.

Понад 500 найменувань доступні за іншими програмами, зокрема "Армія дронів. Бонус", яка фінансується з держбюджету. Агенція забезпечила її фінансування на найближчий період.

Окремо Агенція подала запит на фінансування за Єврокредитом замовлень, які військові вже оформили через DOT-Chain Defence. Тож погодження продукції для майбутніх закупівель і фінансування раніше розміщених замовлень відбуваються паралельно. Це важливо для виконання зобовʼязань перед виробниками, які вже отримали замовлення, незалежно від того, чи потрапила їхня продукція до пріоритетного переліку.