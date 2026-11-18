Агенція оборонних закупівель першочергово подає на погодження Єврокомісії близько 1000 найменувань від 111 виробників, на які припадає 95% замовлень військових у DOT-Chain Defence. Понад 500 інших позицій тимчасово недоступні за Єврокредитом, але їх можна замовити за іншими програмами, зокрема "Армія дронів. Бонус".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Агенції оборонних закупівель ДОТ.
Агенція оборонних закупівель ДОТ працює над тим, щоб закупівлі через DOT-Chain Defence можна було фінансувати за рахунок Єврокредиту. Для цього Європейська комісія має погодити перелік продукції та перевірити її на відповідність вимогам.
Через строки погодження й потребу вчасно отримати кошти продукцію вирішили подавати на розгляд поетапно. До першого переліку ввійшло близько 1000 найменувань від 111 виробників. Саме на ці товари припадає 95% замовлень військових у DOT-Chain Defence.
Щодо решти понад 500 найменувань Агенція продовжує роботу з Єврокомісією, щоб згодом їх також можна було закуповувати за Єврокредитом.
Тимчасова відсутність окремих товарів серед доступних за Єврокредитом не означає їх виключення з DOT-Chain Defence, невідповідності вимогам якості чи припинення співпраці з виробниками, наголосили в Агенції.
Понад 500 найменувань доступні за іншими програмами, зокрема "Армія дронів. Бонус", яка фінансується з держбюджету. Агенція забезпечила її фінансування на найближчий період.
Окремо Агенція подала запит на фінансування за Єврокредитом замовлень, які військові вже оформили через DOT-Chain Defence. Тож погодження продукції для майбутніх закупівель і фінансування раніше розміщених замовлень відбуваються паралельно. Це важливо для виконання зобовʼязань перед виробниками, які вже отримали замовлення, незалежно від того, чи потрапила їхня продукція до пріоритетного переліку.
Раніше РБК-Україна писало, що понад 500 підрозділів Сил оборони отримали доступ до DOT-Chain Defence. За понад рік роботи системи військові отримали через неї та програму "Армія дронів. Бонус" понад 1,3 млн дронів та інших засобів на 85 млрд грн.
Згодом стало відомо, що від запуску у липні 2025 року бойові підрозділи отримали понад 1,5 млн дронів та інших засобів. Підрозділи самі обирають техніку з каталогу, де, за даними матеріалу, понад 1800 позицій від 300 вітчизняних виробників.