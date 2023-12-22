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"Досягни на полі". Ла Ліга влаштувала яскравий протест проти Суперліги

П'ятниця 22 грудня 2023 15:22
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"Досягни на полі". Ла Ліга влаштувала яскравий протест проти Суперліги Фото: "Бетіс" і "Жирона" з банером Ganatelo en el campo/"Досягни на полі" (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Іспанська Ла Ліга першою з провідних чемпіонатів Європи організувала акцію протесту проти намірів створити футбольну Суперлігу. Сім клубів чемпіонату напередодні вийшли на матчі 18-го туру в спеціальних футболках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onda Cero.

У четвер усі команди Прімери, крім мадридського "Реала", одягнули футболки на знак протесту проти Суперліги. Королівський клуб – один із авторів елітного турніру.

Футболісти "Бетіса" та "Жирони", "Кадіса" та "Реал Сосьєдада", "Алавеса", "Мальорки" та "Осасуни" перед стартовими свистками поєдинків зробили фото з банером "Досягніть на полі". Упродовж зустрічі ця фраза також з'являлася на рекламних щитах біля поля. "Реал" же акцію проігнорував.

"Незалежно від ухвали суду, вся футбольна екосистема, зокрема гравці, тренери, ліги, федерації та клуби, вже гучно та чітко заявили, що не бажають моделі, що увіковічнює участь небагатьох привілейованих, обмежуючи вершину європейського футболу елітою, а не відкритим для всіх спортом", – йдеться в офіційній заяві Ла Ліги.

На думку керівництва першості, Суперліга покликана ще більше збагатити найбагатші футбольні клуби. У випадку реалізації проекту десятки тисяч людей втратять робочі місця. Натомість держбюджети недоотримають мільйони євро податків.

Що таке футбольна Суперліга

Закритий турнір елітних команд, про створення якого в 2021 році заявили 12 європейських топ-клубів. Змагання покликані стати альтернативою Лізі чемпіонів УЄФА.

Керівником Суперліги став президент мадридського "Реала" Флорентіно Перес. До кола його найближчих соратників увійшли очільник іспанської "Барселони" Жоан Лапорта та власник туринського "Ювентуса" Андреа Аньєллі. Більшість клубів-засновників оголосила про вихід із турніру в перші дні після започаткування.

Несприйняття Суперліги мало кілька вимірів. Проти її створення виступили не лише ФІФА та УЄФА, а також фанати клубів, передусім англійських, і політики. Зокрема, організацію елітних змагань засудили тодішній прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон і президент Франції Еммануель Макрон.

До слова, напередодні ФІФА та УЄФА програли суд Суперлізі щодо недоброчесної конкуренції.

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