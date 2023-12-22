"Добейся на поле". Ла Лига устроила яркий протест против Суперлиги
Испанская Ла Лига первой из ведущих чемпионатов Европы организовала акцию протеста против намерений создать футбольную Суперлигу. Семь клубов чемпионата накануне вышли на матчи 18 тура в специальных футболках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onda Cero.
В четверг все команды Примеры, кроме мадридского "Реала", одели футболки в знак протеста против Суперлиги. Королевский клуб – один из авторов элитного турнира.
Футболисты "Бетиса" и "Жироны", "Кадиса" и "Реал Сосьедада", "Алавеса", "Мальорки" и "Осасуны" перед стартовыми свистками поединков сделали фото с баннером "Добейтесь на поле". На встрече эта фраза также появлялась на рекламных щитах у поля. "Реал" же акцию проигнорировал.
"Независимо от постановления суда, вся футбольная экосистема, в том числе игроки, тренеры, лиги, федерации и клубы, уже громко и четко заявили, что не желают модели, увековечивающей участие немногих привилегированных, ограничивая вершину европейского футбола элитой, а не открытым для всех спортом", – говорится в официальном заявлении Ла Лиги.
По мнению руководства первенства, Суперлига призвана еще больше обогатить самые богатые футбольные клубы. В случае реализации проекта десятки тысяч человек потеряют рабочие места. В свою очередь госбюджеты недополучат миллионы евро налогов.
Что такое футбольная Суперлига
Закрытый турнир элитных команд, о создании которого в 2021 году заявили 12 европейских топ-клубов. Соревнования призваны стать альтернативой Лиге чемпионов УЕФА.
Руководителем Суперлиги стал президент мадридского "Реала" Флорентино Перес. В круг его ближайших соратников вошли глава испанской "Барселоны" Жоан Лапорта и владелец туринского "Ювентуса" Андреа Аньелли. Большинство клубов-основателей объявило о выходе из турнира в первые дни после начала.
Неприятие Суперлиги имело несколько измерений. Против ее создания выступили не только ФИФА и УЕФА, но и фанаты клубов, прежде всего английских, и политики. В частности, организацию элитных соревнований осудили тогдашний премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон.
К слову, накануне ФИФА и УЕФА проиграли суд Суперлиге по вопросу недобросовестной конкуренции.
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