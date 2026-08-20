Досвід Свириденко на посаді прем'єра може посилити "Нафтогаз", - економіст

Досвід Юлії Свириденко на посаді прем'єр-міністра може посилити НАК "Нафтогаз України", зокрема у взаємодії з урядом, парламентом, міжнародними фінансовими організаціями, кредиторами та інвесторами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву економіста Борис Кушнірука.

Кушнірук характеризує Свириденко як "радше технократичну керівницю", яка не мала чіткої власної стратегії, однак не була пов'язана з очевидними корупційними скандалами.

На його думку, це створює сприятливі передумови для її роботи на чолі найбільшої державної компанії.

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Окремою перевагою Свириденко економіст називає досвід комунікації з ключовими державними та міжнародними інституціями.

"Очільник правління НАК "Нафтогаз України" - це не технічний фахівець нафтогазової галузі, а передусім головний комунікатор із зовнішніми акторами: урядом, парламентом, Офісом Президента, міжнародними фінансовими інституціями, внутрішніми та зовнішніми кредиторами й інвесторами", - зазначив Кушнірук.

На його думку, попередній досвід роботи Свириденко на чолі Кабміну є значним плюсом, оскільки вона має практичні навички комунікації на найвищому рівні, а її постать добре відома міжнародним партнерам.

Крім того, Свириденко, за словами Кушнірука, добре розуміє проблеми та ризики, з якими стикається "Нафтогаз". На посаді прем'єра їй доводилося вирішувати їх під час підготовки до минулого опалювального сезону, тоді як наступний, за його оцінкою, може бути ще складнішим.

"Накопичений досвід і розуміння реального стану справ підуть на користь як самій компанії, так і всій країні", – вважає економіст.

Кушнірук також зазначив, що перехід колишніх керівників урядів на керівні посади у великих компаніях є поширеною міжнародною практикою.

"Якщо подивитися на досвід країн Європи, США чи Азії, такі призначення відбуваються регулярно та мають свою логіку", – резюмував він.