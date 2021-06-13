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Доступность вакцин и восстановление экономики: названы темы саммита ЕС-США

Автор: Дмитрий Кузнецов

Основными темами саммита ЕС-США, который пройдет 15 июня в Брюсселе станут восстановление экономики после пандемии COVID-19 и доступность вакцин от коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

"Во вторник (15 июня - ред.) глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель будут принимать президента США (Джо Байдена - ред.) в Брюсселе. Нашим приоритетом станет восстановление экономики и обеспечение справедливого доступа к вакцинам на глобальном уровне", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что до конца 2022 года среди стран, должно быть распределено 2,3 миллиарда доз вакцин против COVID-19.

Отметим, согласно итоговому коммюнике стран "Большой семерки" на саммите речь шла о пожертвовании 1 миллиард доз вакцин против COVID-19 в течение следующего года. Также Группа семи стран будет сотрудничать с частным сектором, "Большой двадцаткой" (G20) и другими странами для увеличения вклада в течение следующих месяцев.

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