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Доступний кросовер Citroën C3 отримав гібридну версію: ціни та характеристики

Середа 02 квітня 2025 13:48
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Доступний кросовер Citroën C3 отримав гібридну версію: ціни та характеристики Фото: Citroën C3 отримав гібридну версію (media.stellantis.com)
Автор: Константин Широкун

Компактний кросовер Citroën C3 отримав гібридний варіант. Нова версія автомобіля повинна створити конкуренцію Renault Clio E-Tech.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Autocar.

Ця силова установка вже знайома європейським автомобілістам, адже вона вже встановлюється на Alfa Romeo Junior, Peugeot 208 і Opel Corsa, де вона розвиває 134 к.с., але в Citroën C3 її потужність становить 108 к.с. З новим силовим агрегатом кросовер з місця до 100 км/год розганяється за 10,1 секунди, а максимальна швидкість становить 190 км/год.

Доступний кросовер Citroën C3 отримав гібридну версію: ціни та характеристики

Система налаштована таким чином, щоб авто приводилось у рух електродвигуном на низьких швидкостях, наприклад, при русі у пробках. У Citroën стверджують, що за таких сценаріїв кросовер може працювати на електриці до половини часу.

Компанія додала, що у змішаному режимі система викидає на 10% менше CO2, ніж бензиновий C3 потужністю 99 к.с., який не має електричної допомоги.

Доступний кросовер Citroën C3 отримав гібридну версію: ціни та характеристики

Ціни на гібридний Citroën C3 стартують від 21 тисячі євро. Відомо, що європейським покупцям будуть запропоновані два рівні комплектації. Базова версія за замовчуванням має світлодіодні фари, 10,25-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи і задні датчики паркування. У топовій версії додаються клімат-контроль, обігрів передніх сидінь і керма, а також камера заднього виду.

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