Доступний кросовер Citroën C3 отримав гібридну версію: ціни та характеристики

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Autocar .

Ця силова установка вже знайома європейським автомобілістам, адже вона вже встановлюється на Alfa Romeo Junior, Peugeot 208 і Opel Corsa, де вона розвиває 134 к.с., але в Citroën C3 її потужність становить 108 к.с. З новим силовим агрегатом кросовер з місця до 100 км/год розганяється за 10,1 секунди, а максимальна швидкість становить 190 км/год.

Система налаштована таким чином, щоб авто приводилось у рух електродвигуном на низьких швидкостях, наприклад, при русі у пробках. У Citroën стверджують, що за таких сценаріїв кросовер може працювати на електриці до половини часу.

Компанія додала, що у змішаному режимі система викидає на 10% менше CO2, ніж бензиновий C3 потужністю 99 к.с., який не має електричної допомоги.

Ціни на гібридний Citroën C3 стартують від 21 тисячі євро. Відомо, що європейським покупцям будуть запропоновані два рівні комплектації. Базова версія за замовчуванням має світлодіодні фари, 10,25-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи і задні датчики паркування. У топовій версії додаються клімат-контроль, обігрів передніх сидінь і керма, а також камера заднього виду.