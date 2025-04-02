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Доступный кроссовер Citroën C3 получил гибридную версию: цены и характеристики

Среда 02 апреля 2025 13:48
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Доступный кроссовер Citroën C3 получил гибридную версию: цены и характеристики Фото: Citroën C3 получил гибридную версию (media.stellantis.com)
Автор: Константин Широкун

Компактный кроссовер Citroën C3 получил гибридный вариант. Новая версия автомобиля должна создать конкуренцию Renault Clio E-Tech.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Autocar.

Эта силовая установка уже знакома европейским автомобилистам, ведь она уже устанавливается на Alfa Romeo Junior, Peugeot 208 и Opel Corsa, где она развивает 134 л.с., но в Citroën C3 ее мощность составляет 108 л.с. С новым силовым агрегатом кроссовер с места до 100 км/ч разгоняется за 10,1 секунды, а максимальная скорость составляет 190 км/ч.

Доступный кроссовер Citroën C3 получил гибридную версию: цены и характеристики

Система настроена таким образом, чтобы авто приводилось в движение электродвигателем на низких скоростях, например, при движении в пробках. В Citroën утверждают, что при таких сценариях кроссовер может работать на электричестве до половины времени.

Компания добавила, что в смешанном режиме система выбрасывает на 10% меньше CO2, чем бензиновый C3 мощностью 99 л.с., который не имеет электрической помощи.

Доступный кроссовер Citroën C3 получил гибридную версию: цены и характеристики

Цены на гибридный Citroën C3 стартуют от 21 тысячи евро. Известно, что европейским покупателям будут предложены два уровня комплектации. Базовая версия по умолчанию имеет светодиодные фары, 10,25-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы и задние датчики парковки. В топовой версии добавляются климат-контроль, обогрев передних сидений и руля, а также камера заднего вида.

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