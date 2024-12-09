Доступних ліків у 2025 році стане більше, - МОЗ України

Завдяки програмі "Доступні ліки" українці можуть отримати безоплатні або частково оплачені ліки проти найпоширеніших хронічних хвороб. У держбюджеті 2025 року на програму заклали 6,6 мільярдів гривень.

Наразі до програми входять понад 500 лікарських засобів та медичних виробів за такими напрямками: серцево-судинні та цереброваскулярні захворювання. У тому числі з первинною та вторинною профілактикою інфарктів та інсультів.

Окрім цього, цукровий/нецукровий діабети, хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів, епілепсія, хвороба Паркінсона, розлади психіки та поведінки. А також лікарські засоби для забезпечення лікування осіб у посттрансплантаційному періоді та для паліативних хворих, які потребують знеболення.

Загалом до оновленої програми "Доступні ліки" увійде понад 30 нових діючих речовин. Зокрема комбіновані лікарські засоби для лікування серцево-судинних, ревматологічних, неврологічних та очних захворювань. А також ендокринологічних хвороб, таких як гіпотиреоз і мігрень. Окрім цих засобів, доступними стануть препарати для дітей та ліки у вигляді крапель і мазей.

Нові лікарські препарати можна буде отримати з початку 2025 року в усіх аптеках, що мають контракт з Національною службою здоров'я України. Таким чином щонайменше 500 тисяч українців зможуть заощадити кошти на лікуванні.

"Цьогоріч ми зобовʼязали приєднатися до програми "Доступні ліки" всі аптеки, які розміщені в лікарнях. Наступного року плануємо, що отримати препарати за програмою можна буде у кожній аптеці", - заявив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.