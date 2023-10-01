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"Доступні ліки". МОЗ пояснив, як отримати препарати для лікування розладів психіки та епілепсії

Україна, Неділя 01 жовтня 2023 15:04
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"Доступні ліки". МОЗ пояснив, як отримати препарати для лікування розладів психіки та епілепсії Фото: українці можуть отримати ліки для лікування розладів психіки та епілепсії: інструкція (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Громадяни України можуть отримати безоплатні ліки для лікування розладів психіки та епілепсії. Для цього необхідно звернутись до лікаря та отримати рецепт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

З 31 серпня набув чинності оновлений реєстр лікарських засобів та медичних виробів, які підлягають реімбурсації. Їх вартість частково або повністю відшкодовує Національна служба здоров’я України.

Згідно з ним, цього року відшкодування з держбюджету за програмою реімбурсації "Доступні ліки" в категорії "Розлади поведінки й психіки та епілепсія" склали майже 30 млн гривень.

Як отримати "доступні ліки"

Загалом в програмі реімбурсації передбачено 65 препаратів, які призначаються у разі розладів психіки та поведінки. Отримувати ці та інші ліки, що входять в перелік програми "Доступні ліки", безоплатно або з частковою доплатою, можна наступним чином:

  • У разі розладів психіки зверніться до сімейного чи лікуючого лікаря або психіатра, а за епілепсії - до невролога або психіатра.
  • Лікар створить план лікування в Електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) та на його основі випише перший рецепт.
  • За наступними рецептами можна звертатися до лікарів первинної медичної допомоги: сімейного лікаря, терапевта або педіатра. Лікар випише рецепт на основі плану лікування, які склав лікар-спеціаліст.
  • З рецептом звернутися в аптеку, що має договір з НСЗУ за програмою реімбурсації.

Як знайти аптеку

Знайти найближчу аптеку, яка відпускає ліки та медпрепарати за програмою реімбурсації, можна:

  • за телефоном контакт-центру НСЗУ 16-77;
  • за допомогою дашборда на сайті Нацслужби здоровʼя.

Для цього перейдіть на сторінку "Перелік місць відпустку лікарських засобів за еРецептом", в меню ліворуч оберіть область або ваш населений пункт та потрібний напрям програми реімбурсації.

Які ще послуги є безкоштовними для українців - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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